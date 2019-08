Colpo di mercato in canna per il Bologna. Le ultime notizie sulle trattative di giornata confermano che il club emiliano è pronto a chiudere per Gary Medel. Il capitano della nazionale cilena, che vanta un passato nell'Inter già in avvio di settimana arriverà in Italia per le visite mediche e la firma che gli permetterà di diventare un nuovo giocatore della squadra di Sinisa Mihajlovic. Accordo totale dunque tra il Bologna e il Besiktas, per un'operazione che presto sarà ufficiale.

Bologna, Medel colpo di calciomercato. Le ultime notizie

Sinisa Mihajlovic, che sta combattendo una dura battaglia contro la leucemia, potrà contare su un "pitbull" per il centrocampo del Bologna. È fatta per il ritorno in Serie A di Gary Medel, con il club emiliano che con un'accelerata decisa ha chiuso la trattativa di calciomercato con il Besiktas. Un vero e proprio affondo quello dei rossoblu, che nella prossima stagione potranno contare sul piglio, la duttilità, il temperamento e l'esperienza del nazionale cileno. Medel dovrebbe arrivare in Italia già nei primi giorni della prossima settimana, tra lunedì e martedì, e dopo le visite mediche di rito potrà apporre la sua firma sul contratto con il Bologna.

Gary Medel al Bologna, le cifre e i dettagli dell'operazione di mercato

Gary Medel diventerà dunque nelle prossime ore un nuovo giocatore del Bologna, tornando in Serie A due stagioni dopo l'ultima esperienza con l'Inter. Le cifre dell'operazione di mercato con il Bologna sono state rese note da gianlucadimarzio.com: il club rossoblu ha trovato l'accordo con il Besiktas sulla base di 2 milioni di euro. Il classe 1987 che in Turchia incassava 3 milioni di euro, percepirà uno stipendio inferiore, con un contratto però più lungo, fino al 2022.

Medel torna in Serie A dopo l'esperienza all'Inter

Nuova avventura italiana dunque per Gary Medel che è una vecchia conoscenza della Serie A. L’esperto centrocampista, capace all’occorrenza anche di giocare come centrale, dopo le esperienza con Università Catolica, Boca Juniors, Siviglia e Cardiff City, ha vestito la casacca dell’Inter dal 2014 al 2017 prima di approdare in Turchia al Besiktas. Il Bologna potrà dunque contare sulla sua grande esperienza in mezzo al campo, per un giocatore che per grinta e carisma, è molto gradito a Sinisa Mihajlovic.