Un pitbull per il centrocampo del Bologna. Gary Medel, 32 anni, può fare ritorno in Italia dopo aver lasciato l'Inter nel 2017 per volare al Besiktas in Turchia. È l'idea che il diesse dei rossoblù, Walter Sabatini, ha accarezzato per incastonare nello scacchiere tattico un calciatore che quanto a ‘garra' è secondo a nessuno (chiedete a Messi…). Un mediano più di lotta che di governo, da piazzare davanti alla difesa come frangiflutti o addirittura come centrale nel pacchetto arretrato.

A che punto è la trattativa del Bologna con Gary Medel

La trattativa è stata avviata (come rilanciato da Sky Sport), restano poco meno di una decina di giorni perché si possa formalizzare a dispetto della concorrenza (Universidad Catolica) e della formula migliore da scegliere (prestito con diritto di riscatto) per convincere il club di Istanbul a privarsi di un calciatore che nella scorsa stagione – salvo pagare dazio per un infortunio alla caviglia – è stato una delle colonne della squadra: 2 le presenze registrate quest'anno nella Superlig (il massimo campionato turco), 77 nel complesso (1 gol).

La rissa con Messi nella recente edizione della Copa America

Medel è stato capitano del Cile che nella recente edizione della Copa America ha chiuso ai piedi del podio, battuto dall'Argentina nella finale per il terzo/quarto posto. Un match finito sotto i riflettori anche per il cartellino rosso comminato al calciatore per il battibecco e per la rissa con la Pulce. Perché lo chiamano ‘pitbull'? Per l'espressione del viso e per il modo in cui interpreta il suo ruolo. A lui l'alias non dispiace affatto e ci ride anche su… un po' meno i suoi avversari.

Dall'Universidad Católica al Besiktas, la carriera di Medel

In Serie A ha giocato per 3 stagioni indossando la maglia nerazzurra (109 presenze, 1 gol, 6 assist). In carriera Medel ha indossato anche le maglie di Siviglia (94 presenze, 9 gol, 3 assist), Boca Juniors (48 presenze, 7 gol, 1 assist), Cardiff City (35 presenze, 1 assist), Universidad Católica (15 presenze, 1 gol, 3 assist). Che la prossima sia quella del Bologna?