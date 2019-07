Impegnato nella campagna acquisti del Monza, fino ad ora pirotecnica, Adriano Galliani si è fermato per brindare al suo 75esimo compleanno e per parlare di alcuni argomenti interessanti della nostra Serie A. Nell'intervista concessa a Mediaset, l'ex amministratore delegato del Milan si è soffermato soprattutto su quegli allenatori che in passato erano stati accostati anche alla squadra rossonera.

"Credo che le tre grandi storiche del calcio italiano quest’anno faranno vedere del bel calcio, ma la mia favorita resta la Juventus – ha spiegato Galliani – Il Milan di Giampaolo? Lo volevo anch'io e nell’estate del 2016 venne a casa mia. Lo considero un grande maestro di calcio e poi gioca col modulo preferito di Berlusconi che è il 4-3-1-2. Io spingevo per lui, i cinesi spingevano molto per Montella che io stimo e che ho apprezzato, anche perché con lui abbiamo vinto l’ultimo trofeo dell’era Berlusconi".

L'attaccante perfetto per il Monza

Nel grande valzer delle panchine, i protagonisti principali sono stati Conte e Sarri: "Antonio l’ho corteggiato molto ma non sono mai riuscito ad andare in là col corteggiamento – ha rivelato il dirigente brianzolo – Anche Sarri è stato molto vicino al Milan e mi è dispiaciuto che non sia venuto. Ancelotti e il Napoli? Carletto è un allenatore fantastico, ma oltre a questo è anche uno psicologo bravissimo e non drammatizza mai. Allegri? Credo che faccia un anno sabbatico, lo sento spesso perché abbiamo un rapporto molto affettuoso".

Infine una chiosa dedicata al mercato e a due attaccanti molto chiacchierati in queste ultime settimane: "Dzeko mi piace moltissimo. Anni fa passai un weekend a Sarajevo per acquistarlo, ma poi arrivò un'offerta pazzesca del Wolfsburg. L'attaccante che però in questo momento mi intriga di più, e che sono convinto possa fare molto bene, è Icardi. Se venisse al Monza non avrebbe neanche il fastidio di spostarsi da Milano".