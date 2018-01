Questa volta ha conquistato la ribalta non per le voci di calciomercato sul suo futuro, ma per una gaffe su Instagram. Gabigol è finito nell'occhio del ciclone per il suo ultimo post sul popolare social network, con l'immagine di un leone. I tifosi del Benfica non hanno gradito la foto dell'animale che è il simbolo degli acerrimi rivali dello Sporting, e hanno pesantemente attaccato il centravanti brasiliano a suon di commenti.

Gabigol posta l'immagine di un leone su Instagram.

Il calciatore di proprietà dell'Inter e reduce da una prima parte di stagione disastrosa in prestito al Benfica è molto attivo sui social. L'ultimo contenuto postato è quello relativo alla foto di un leone, con tanto di didascalia "King". Un'immagine che è subito diventata virale, con una vera e propria pioggia di commenti da parte dei tifosi del Benfica.

in foto: Gabigol fa infuriare i tifosi del Benfica su Instagram

Tifosi del Benfica infuriati con Gabigol.

Questi ultimi infatti non hanno gradito il contenuto postato da Gabigol. Il leone infatti è il simbolo storico dei rivali dello Sporting Lisbona e il gesto è stato considerato come uno sgarro da parte dell'attaccante che non rientra più nei piani dei biancorossi e sembra destinato all'addio. In molti addirittura hanno ipotizzato un possibile trasferimento proprio allo Sporting da parte di Gabigol, prospettiva per ora da escludere.

Le ultime notizie di calciomercato su Gabigol.

Nel frattempo il Santos continua a trattare ad oltranza con l'Inter per il ritorno in patria di Gabigol. L'accordo di calciomercato con il ragazzo è stato raggiunto da tempo, manca però quello con i nerazzurri che non sono disposti a scendere a compromessi sulle cifre dell'operazione. La società milanese ha aperto al prestito ma vuole che i brasiliani paghino tutto o gran parte dello stipendio. Una prospettiva insostenibile per il Santos che sta provando a far leva sulla volontà del ragazzo per dividere il pagamento del suo ingaggio con la società milanese.