La Lazio abbatte lo Steaua Bucarest nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League ribaltando l'1-0 dell'andata e centrando l'accesso agli ottavi. Un 5-1 firmato da Ciro Immobile (tripletta), Bastos e Felipe Anderson, che non ha dato alcuno scampo alla formazione romena mai in grado di opporre resistenza alla furia dei padroni di casa. Detto ciò, andiamo a vedere dunque nel dettaglio quali sono state le principali chiavi tattiche (e non solo) ma anche i migliori e i peggiori calciatori della sfida dell’Olimpico tra la Lazio di Simone Inzaghi e lo FC Steaua Bucarest di Nicolae Dica.

Inzaghi si affida ai big.

Simone Inzaghi vuole ribaltare l'1-0 dell'andata e per questo decide di affidarsi ai titolari. Sono soltanto tre infatti i giocatori di movimento reduci dell'undici titolare che aveva cominciato la partita la settimana scorsa a Bucarest: Caceres, Basta e Lucas Leiva. Per la prima volta in questa edizione di Europa League il tecnico biancoceleste schiera dal primo minuto il capocannoniere della Serie A Ciro Immobile, supportato dal brasiliano Felipe Anderson con lo spagnolo Luis Alberto arretrato sulla linea di centrocampo nel ruolo di mezz'ala sinistra. In panchina invece il talento serbo Sergej Milinkovic – Savic.

in foto: Le formazioni iniziali di Lazio e Steaua Bucarest (fonte SofaScore)

Un solo cambio rispetto a Bucarest per i romeni.

Un solo cambio di formazione rispetto al match dell'andata invece per il tecnico rumeno Nicolae Dica. Ben dieci dunque i calciatori confermati rispetto alla gara vinta a Bucarest dallo Steaua. L'unica novità è rappresentata dall'inserimento del portoghese Texeira al fianco di Nedelcu nella linea mediana del 4-2-3-1 degli ospiti. All'andata al suo posto dal primo minuto è stato schierato Pintili sostituito poi da Dica al termine del primo tempo.

Immobile pareggia subito i conti con l'andata.

Nemmeno il tempo di cominciare la gara che la Lazio mette subito in chiaro quale sarà il copione tattico della partita. Dopo pochissimi minuti Ciro Immobile, lanciato da Felipe Anderson, fallisce la prima occasione da gol a tu per tu con Vlad concludendo sopra la traversa. Ma qualche giro di lancette più tardi il bomber biancoceleste si riscatta: questa volta l'assistenza arriva dalla fascia sinistra da Senad Lulic, il centravanti controlla in area e batte il portiere avversario portando in vantaggio i padroni di casa e rimettendo immediatamente in parità i conti con il risultato dell'andata. Lo Steaua Bucarest fatica a contrapporsi alla pressione dei capitolini, ma quando può prova a ripartire velocemente verso la porta difesa da Strakosha impensierendo la retroguardia comandata da Stefan De Vrij.

Bastos mette fine alla fiera delle occasioni sprecate.

Rimesso in parità il risultato rispetto alla gara d'andata i biancocelesti continuano comunque ad attaccare creando numerose occasioni da gol. Il tema tattico è sempre lo stesso con gli attaccanti di Inzaghi che sfruttano la pessima organizzazione difensiva dei rumeni trovando ampi spazi in profondità nella zona centrale del campo. Dopo 20 minuti di gioco, gol di Immobile a parte, sono almeno quattro le chiare occasioni da rete sprecate dallo stesso centravanti campano e da Marco Parolo che difettano di precisione a pochi metri dalla porta difesa da Vlad. Al 35′ arriva però il meritato raddoppio dei biancocelesti con il difensore Bastos, appena entrato in campo al posto dell'infortunato Martin Caceres, che di testa su calcio d'angolo realizza la rete del 2-0. Con la marcatura dell'angolano la Lazio mette fine alla fiera delle occasioni sprecate e poco prima dell'intervallo trova addirittura il 3-0 ancora con Ciro Immobile lanciato nuovamente da Felipe Anderson.

La Lazio dilaga: Steaua Bucarest alle corde.

Chi si attendeva la reazione dello Steaua Bucarest nella ripresa è rimasto deluso. Infatti, anche nei secondi 45 minuti il copione del match rimane immutato con la Lazio che fa il bello e il cattivo tempo portando pericoli su pericoli alla porta di Vlad. A coronamento di una prestazione straordinaria arriva anche il gol di Felipe Anderson che con un'azione personale porta il punteggio sul 4-0 chiudendo definitivamente, se mai ci fosse stato bisogno, il discorso qualificazione. I biancocelesti però non si fermano e su una velocissima ripartenza del brasiliano trova anche la rete del 5-0 di Ciro Immobile che firma così la personale tripletta. Vale solo per le statistiche il gol del 5-1 realizzato nel finale dal francese Gnoheré che batte Strakosha così come successo nella gara d'andata.

Top, chi può sorridere e perché.

Immobile nella storia biancoceleste: 31 gol in stagione, superato Casiraghi.

Il momento difficile per Ciro Immobile è ormai definitivamente alle spalle. Dopo la doppietta realizzata contro il Verona nell'ultima giornata di campionato il capocannoniere della Serie A si ripete anche in Europa League dove realizza una tripletta con la quale regala la qualificazione agli ottavi alla sua Lazio. Con queste tre reti l'attaccante campano porta il proprio bottino stagionale a quota 31 reti, entrando nella storia della società capitolina: superato Pierluigi Casiraghi al 10° posto tra i bomber con la maglia biancoceleste.

Felipe Anderson straripante.

Le panchine punitive conseguenti al diverbio con Simone Inzaghi sembrano aver fatto bene a Felipe Anderson alla quinta presenza da titolare in stagione. Il brasiliano è incontenibile: che si trovi sulla fascia destra o su quella sinistra semina gli avversari con una facilità disarmante creando continuamente pericoli alla porta difesa da Vlad. Con le sue assistenze inoltre permette più volte ai compagni di trovarsi a tu per tu con il portiere avversario. La rete del 4-0 è la ciliegina sulla torta di una prestazione da top player. Il talento verdeoro sembra quindi tornato ai livelli cui ci aveva abituato prima del grave infortunio di cui è stato vittima: ottime notizie dunque per Inzaghi e per i tifosi biancocelesti.

in foto: Tutti i numeri di Felipe Anderson contro lo Steaua Bucarest (fonte SofaScore)

Flop, cosa dimenticare e in fretta.

Serata da incubo per Planic e Gaman.

Nonostante siano figlie del copione tattico scelto dal tecnico romeno per affrontare questa gara dell'Olimpico, non si può non mettere in evidenza le orribili prestazioni dei due centrali di difesa dello Steaua Bucarest. Presi sempre d'infilata dai movimenti in profondità degli attaccanti biancocelesti i lentissimi Planic e Gaman hanno vissuto una serata da incubo nella quale non sono mai riusciti a fermare le avanzate degli avversari venendo puntualmente tagliati fuori dalle verticalizzazioni degli uomini di Inzaghi.

in foto: La heatmap dei due difensori centrali romeni nella gara contro la Lazio (fonte WhoScored)

Disastroso Junior Morais.

Non certo migliore la prestazione del brasiliano naturalizzato romeno Junior Morais. Il terzino sinistro dello Steaua assiste per tutto il match allo show offerto da Felipe Anderson incapace di contrastare l'imperversare del connazionale sulla corsia di competenza. Non va meglio quando si trova di fronte Dusan Basta che riesce ad arrivare al cross con molta facilità. Nullo anche il suo apporto in fase offensiva: rarissime le sue apparizioni nella metà campo biancoceleste.