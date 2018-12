Il Frosinone ha deciso di esonerare Moreno Longo. Manca solo l'ufficialità, che potrebbe arrivare nella conferenza stampa indetta per domani dal presidente Stirpe, per il cambio della guardia sulla panchina dei ciociari reduci dal ko interno contro il Sassuolo. Una notizia che era nell'aria da diversi giorni, e che dunque si concretizzerà nelle prossime ore, anche grazie all'accordo con quello che sarà il nuovo allenatore del Frosinone. I gialloblu hanno infatti raggiunto l'accordo con Marco Baroni, che torna in Serie A dopo l'esperienza di Benevento.

Frosinone, Moreno Longo sarà esonerato

Come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri, il Frosinone ha deciso di cambiare guida tecnica. Nelle prossime ore, secondo quanto rivelato da Sky Sport, l'esonero di Moreno Longo sarà ufficiale. Il rendimento negativo delle ultime partite con 3 sconfitte (2 contro Inter e Napoli, oltre a quella ultima con il Sassuolo) e un pareggio (con il Cagliari), ha spinto la società ad optare per una sostituzione in panchina, con la speranza di dare una sferzata alla squadra, contestata dai tifosi al termine dell'ultimo match di Serie A.

Marco Baroni sarà il nuovo allenatore del Frosinone

Nella conferenza in programma domattina nella sede del club, il presidente Stirpe dovrebbe annunciare dunque l'esonero di Moreno Longo. Già noto il nome del successore, ovvero Marco Baroni. L'ex allenatore del Benevento già oggi nella città ciociara avrebbe discusso i dettagli del suo nuovo contratto. Un contratto che dovrebbe legarlo fino al termine del campionato in corso, con l'opzione per la successiva. Da limare solo gli ultimi dettagli, per un matrimonio che a meno di colpi di scena si concretizzerà a breve. La volontà è quella di mettersi subito al lavoro in vista della prossima sfida, delicatissima, contro l'Udinese, in cui bisognerà cercare di invertire la rotta. La svolta in panchina sarà poi seguita anche da una presenza importante sul mercato per cercare di rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione.