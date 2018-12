L'avventura di Moreno Longo sulla panchina del Frosinone potrebbe essere arrivata al capolinea. Dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo nell'ultimo match di Serie A e la contestazione dei tifosi, il presidente Stirpe sarebbe intenzionato ad esonerare l'attuale allenatore, con la speranza di dare la classica scossa allo spogliatoio della matricola ciociara che al momento occupa la penultima posizione in classifica. E non mancano le indiscrezioni sui nomi dei possibili sostituti di Longo alla guida del Frosinone.

Frosinone, Moreno Longo verso l'esonero

Secondo quanto riportato da Sky dunque il presidente del Frosinone Stirpe sarebbe pronto ad esonerare Moreno Longo. Decisiva l'ultima sconfitta interna contro il Sassuolo, in cui la squadra ha incassato anche la contestazione del pubblico di casa. I gialloblu dopo la bella vittoria di Frosinone sembravano poter risalire la china in classifica, con 6 punti in 4 partite (3 pareggi e una vittoria). Nelle ultime 4 uscite però sono arrivate 3 sconfitte (2 contro Inter e Napoli) e un pareggio (con il Cagliari) per una squadra che occupa il penultimo posto in classifica con 8 punti. Un rendimento insufficiente, per il presidente che ha deciso per l'avvicendamento in panchina.

Quali sono i possibili successori di Moreno Longo sulla panchina del Frosinone

A meno di clamorosi colpi di scena, la decisione di esonerare Longo sembra ormai presa dalla dirigenza del Frosinone. Il club laziale sta già valutando diversi profili, alla ricerca di un sostituto che possa offrire le giuste garanzie. Sondato il terreno per due tecnici esperti come Guidolin e De Biasi, che a quanto pare avrebbero già risposto con un secco "no, grazie". Gli altri nomi caldi per la sostituzione di Longo sulla panchina del Frosinone sono quelli di Zaccheroni e Delio Rossi, con la soluzione "a sorpresa" che potrebbe essere quella relativa a Marco Baroni. Quest'ultimo è reduce dall'esperienza al Benevento, conclusasi nella scorsa annata con l'esonero. Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti