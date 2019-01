I social costano caro a Franck Ribery. Il 35enne francese del Bayern Monaco ha pagato a caro prezzo sia l'ormai famosa bistecca placcata d'oro gustata nel ristorante del famosissimo cuoco Salt Bae, sia gli insulti proferiti in risposta a chi lo ha criticato per lo sfoggio della pietanza, pagata la bellezza di 1200 euro (notizia poi smentita). Il club tedesco ha deciso infatti di multare Ribery per parole considerate "inaccettabili".

Franck Ribery, e il caso della bistecca dorata di Salt Bae

Franck Ribery si è lasciato andare ai vizi culinari nelle vacanze natalizie. Ecco allora che sui social il giocatore francese ha postato un video in cui si mostra in compagnia del popolare cuoco turco Nusret Gökçe, noto come Salt Bae per il modo in cui sala i piatti in quel di Dubai. Lo chef ha preparato per Ribery una particolare bisteccona placcata in oro dal costo (poi smentito) di 1200 euro. Ecco allora che gli utenti si sono scatenati contro il francese reo di aver speso una cifra esagerata, e considerata uno "schiaffo alla povertà" proprio nel periodo natalizio.

Gli insulti di Ribery in risposta alle critiche sui social

Ecco allora che il giocatore del Bayern non ha perso tempo replicando in maniera perentoria sui propri social network. Insulti pesanti per il francese, che ha scritto: "Per il 2019 rimettiamo i puntini sulle i e le barrette sulle t – è la replica piccata del giocatore ripulita da parolacce e parole pesanti dopo le critiche ricevute sui social -. Agli invidiosi dico non vi devo nulla, il mio successo lo devo soprattutto a Dio, a me, alla mia famiglia e agli amici che hanno creduto in me. Gli altri sono sassi nei miei calzini. Perché si guarda solo alle mie vacanze e dove le passo? Perché non si parla anche delle mie opere di beneficenza?".

Il Bayern multa Franck Ribery

Una situazione che non è sfuggita ai vertici del Bayern Monaco che hanno preso provvedimenti nei confronti del giocatore. La conferma sulla multa è arrivata dal direttore sportivo Salihamidzic: "Sappiamo che voleva solo difendersi ma ha usato parole che come Bayern non possiamo accettare. Ho parlato a lungo con Franck, gli ho ricordato che, essendo un giocatore del Bayern, deve essere esemplare e gli ho annunciato che avrebbe ricevuto una multa salata. Lui ha accettato la sanzione".