Dopo aver chiuso l'anno in testa alla Ligue 1 con nove punti di vantaggio su Monaco e Lione, il Paris Saint-Germain si gode questi ultimi giorni di festa prima dell'impegno contro il Rennes per la Coupe de France (il 7 gennaio) e della ripresa del campionato (fissata per il 14) quando Neymar e compagni andranno a far visita al Nantes di Claudio Ranieri. Nonostante i dieci giorni concessi ai giocatori per le vacanze natalizie, Unai Emery ed il suo staff hanno però deciso di controllare i giocatori e di imporre loro un duro regime alimentare.

Prima del rientro a Parigi, tutta la rosa dovrà infatti seguire un programma personalizzato. La squadra verrà monitorata attraverso un sistema GPS e i dati raccolti verranno analizzati al rientro: fissato per il prossimo 2 gennaio. Come imposto dal tecnico e dal preparatore atletico ad ogni giocatore verrà permesso di prendere durante le vacanze al massimo un chilo, che verrà successivamente smaltito alla ripresa dell'attività fisica.

Il diktat del preparatore.

A confermare l'esistenza di una tabella alimentare da rispettare per ogni giocatore e di un programma da seguire successivamente costituito da jogging, addominali, stretching e altri esercizi, ci ha pensato Alexandre Marles: preparatore fisico del Paris Saint-Germain.

"Il programma di lavoro sarà più intenso per quelli che hanno giocato meno, in modo da continuare a sollecitare il loro corpo – ha spiegato Marles – Per gli altri invece l'obiettivo non sarà sviluppare il fisico, ma tenere la qualità a livelli alti. Per coloro che non hanno fatto nulla la ripresa sarà quindi terribile. Se saranno stati seri, impiegheranno in media una settimana dopo aver ricominciato gli allenamenti per riprendere il loro livello fisico prima della sosta".