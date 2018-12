La sedicesima giornata di Ligue 1, il massimo campionato francese, ha confermato il momento poco brillante del Paris Saint-Germain di Thomas Tuchel. Forse con la testa già a Belgrado, dove i parigini dovranno cercare di vincere per rimanere agganciati alla speranza di conquistare il passaggio del turno in Champions League, il Psg ha infatti frenato nell'ultimo turno di campionato raccogliendo soltanto un punto sul campo dello Strasburgo.

La formazione alsaziana, al momento nona in classifica e molto distante dai campioni in carica, si è infatti rivelata un'autentica bestia nera per il Paris Saint-Germain, che l'anno scorso conobbe la sua prima sconfitta proprio allo Stade de la Meinau: il fortino del Racing del tecnico Thierry Laurey. Nel march giocato questa sera, dopo il vantaggio arrivato grazie ad un rigore segnato al 40esimo da Kenny, la squadra di casa si è fatta raggiungere a venti minuti dal termine con un rigore procurato da Mbappé e realizzato da Cavani.

L'ansia Champions di Tuchel

Per i parigini, si tratta comunque di una sconfitta indolore che poco sposta gli equilibri di un campionato stradominato da Neymar e compagni: ora +14 punti sul Lilla, la seconda in classifica in Ligue 1. Prima della sfida con lo Strasburgo, era però stato lo stesso Tuchel a parlare di momento delicato per la sua squadra che ha dovuto fare a meno di Neymar e Diarra (entrambi infortunati) per la trasferta in Alsazia

"Dovremo gestire la situazione per arrivare nella miglior condizione a Belgrado – ha spiegato il tecnico tedesco – Per quella gara saremo pronti, i giocatori vogliono vincere e la motivazione è alta. Vogliamo dare il via ad una nuova fase di vittorie". Contro la Stella Rossa, il Psg dovrà cercare di conquistare i tre punti e sperare in un successo del Napoli a Liverpool: in quest'ultimo caso, i parigini passerebbero agli ottavi di finale di Champions League anche con una sconfitta.