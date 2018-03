Non è la stanchezza a far quasi tremare la voce di Fabio Fognini, ma l'emozione. L'emozione per la dedica speciale dopo una bellissima vittoria che ha fatto gonfiare il petto all'Italia dello sport. Al termine della finale del torneo Atp di San Paolo, il tennista ligure ha dedicato la vittoria a Davide Astori, lo sfortunato capitano della Fiorentina trovato morto, probabilmente per un arresto cardiocircolatorio, in un albergo di Udine a poche ore dalla sfida tra l'Udinese e i viola. Poche parole, ma speciali, quelle di "Fogna" che hanno reso questa vittoria, ancor più bella.

Fognini vince il Brasil Open di San Paolo.

L'Italia del tennis ha vissuto una giornata dunque molto positiva. Fabio Fognini si è aggiudicato il titolo del "Brasil Open", torneo Atp World Tour 250 dotato di un montepremi pari a 516.205 dollari. Nella finale del torneo, andato in scena sui campi in terra rossa di San Paolo, il trentenne tennista sanremese, testa di serie numero 2 e numero 20 del ranking mondiale, ha sconfitto in rimonta in finale il cileno Nicolas Jarry, 73 Atp e mai così avanti in carriera in un torneo del circuito maggiore. Dopo aver perso il primo set 6-1, Fognini ha rimontato aggiudicandosi gli altri due con il punteggio di 6-1, 6-4 in una sfida dalla durata complessiva di un'ora e 33 minuti di gioco. Per l'azzurro si tratta del sesto trofeo messo in bacheca in quindici finali disputate.

in foto: Un bacio al cielo, così Fognini ha dedicato la vittoria ad Astori

La dedica di Fognini ad Astori.

Subito dopo aver alzato al cielo il trofeo in campo, Fognini si è intrattenuto per la classica intervista diffusa attraverso gli altoparlanti in tutto l'impianto sportivo. Ecco allora la dedica per lo sfortunato capitano della Fiorentina Davide Astori: "E' un giorno triste per l'Italia. E' morto un grande sportivo. Non lo conoscevo, ma questo trofeo e' dedicato a Davide Astori e alla sua famiglia". Un bacio indirizzato al cielo, e l'applauso del pubblico brasiliano per un gesto davvero da applausi.

Quanti messaggi per Astori.

Anche Fognini dunque si è unito al coro dei messaggi di cordoglio per il capitano della Fiorentina e della sua famiglia. Una notizia che ha sconvolto non solo il mondo del calcio, ma dello sport in generale. Tantissimi le dimostrazioni d'affetto per un ragazzo stimato e apprezzato da tutti per la sua correttezza e lealtà sportiva. E anche il Brasile, Paese che vive di calcio, grazie a Fognini ha dedicato un pensiero allo sfortunato calciatore. Pensiero ribadito anche su Twitter.