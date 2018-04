Giornata ricca di colpi di scena, la 34esima, con capovolgimenti di fronte a tutti i livelli. A far più clamore è stato il ribaltone del Napoli ai danni della Juventus: un esito diretta conseguenza dell'atteggiamento rinunciatario dei bianconeri. Scesi in campo forti di due risultati su tre dalla propria parte, hanno incassato la beffa quasi allo scadere da Koulibaly, dopo una prestazione mediocre e non da Juve.

Inevitabile, dunque, la folta rappresentanza di giocatori di Allegri nel flop 11 di questo weekend. Ma non sono mancati altri ko a sorpresa: a cominciare dalla netta sconfitta della Sampdoria contro la Lazio, ma anche il crollo esterno della Fiorentina contro il Sassuolo e la caduta verticale della Spal sul campo di una Roma potenzialmente distratta dall'imminente Champions.

Dybala che ti succede?

Il nome di maggior rilievo della nostra squadra di cattivi è quello di Dybala (5): sostituito tra primo e secondo tempo, è incorso in un altro colpo a vuoto dopo la brutta prestazione contro il Crotone. A fargli compagnia anche Douglas Costa (5) e Khedira (5), il brasiliano alla prima brutta prova dopo oltre un mese sopra le righe e il tedesco probabilmente stanco per il profondo impiego degli ultimi tempi.

Sampdoria e Fiorentina da dimenticare

Non è andata meglio, come detto, alla Sampdoria che ha in Strinic (4) e Ferrari (4,5) gli anelli deboli del reparto arretrato, colpito e affondato dalle giocate di Immobile e Milinkovic-Savic. Molto male i viola Dabo (4), espulso nel primo tempo della gara con il Sassuolo, e Benassi (4,5), molto deficitario nel rendimento. Completano prima linea e seconda il torinese N'Koulou (4,5) e lo spallino Kurtic (4,5).

Donnarumma rivedibile

A chiudere l'undici ci pensano due rossoneri: il portiere Donnarumma (5,5) e l'attaccante André Silva (4,5). Il primo, dopo l'ottima prestazione con il Napoli, è incappato in due colpi a vuoto contro Torino e Benevento; imprecisioni che confermano l'eccessiva discontinuità figlia anche della giovane età dell'estremo difensore. L'attaccante, invece, fatica ad ingranare: dopo qualche lampo sporadico, tornato dal 1′, si è nuovamente inabissato.

Flop 11 della 34a giornata

Modulo 3-5-2

Donnarumma 5,5; Strinic 4, Ferrari 4,5, N'Koulou 4,5; Dabo 4, Benassi 4,5, Kurtic 4,5, Costa 5, Khedira 5; Silva 4,5, Dybala 5. Panchina: Viviano 5,5; Samir 4,5, Vicari 4,5; Cuadrado 5, Ramirez 5; Zapata 5, Cutrone 5.