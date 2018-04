C'è l'imbarazzo della scelta per il flop 11 della 33a giornata di serie A. A differenza dell'ultimo weekend, in cui l'equilibrio ha regnato sovrano con pagelle tutte attorno ad un'aurea mediocrità, questa volta non sono mancate risultati rotondi e prestazioni di squadra parecchio al di sotto della sufficienza. Ad aprire le danze è stato il 4-0 dell'Inter sul Cagliari, quindi il 3-0 dell'Atalanta sul Benevento e via via tutti gli altri match, tra i quali spiccano il 4-2 del Napoli sull'Udinese e il 3-4 tra Fiorentina e Lazio.

A finire sul banco degli imputato sono soprattutto i difensori ed è per questo che la nostra formazione dei "cattivi" si schiera con un reparto in linea a 4, con 3 centrocampisti e altrettanti attaccanti. Sfilza di 4,5 in prima linea, a cominciare dal portiere: il viola Sportiello (4,5) espulso per un fallo di mano fuori area dopo appena 7 minuti di gioco. Davanti a lui, il laziale Luiz Felipe, protagonista in negativo nella stessa partita, il friulano Nuytinck, il beneventano Tosca e il cagliaritano Andreolli.

Kessié da dimenticare e Dybala da incubo

Mediana di "faticatori" in cui spicca l'altro laziale Murgia (4,5), espulso anche lui dopo meno di un quarto d'ora di gioco. A fargli compagnia il milanista Kessié (5), decisamente sottotono e incapace di fornire a Biglia il necessario supporto nel governo dell'azione dei rossoneri. Male infine Hiljemark (5), sovrastato dal centrocampo della Roma. In attacco, infine, il nome eccellente è quello di Dybala (5), un fantasma contro il Crotone, mai pericoloso e tra i principali responsabili dell'inatteso pari. Non fanno meglio il romanista El Shaarawy (5) e il torinese Iago Falque (5).

Il flop 11 della 33a giornata

Modulo 4-3-3

Sportiello 4,5; Luiz Felipe 4,5, Nuytinck 4,5, Tosca 4,5, Andreolli 4,5; Murgia 4,5, Kessié 5, Hiljemark 5; Dybala 5, El Shaarawy 5, Iago Falque 5. Panchina: Nicolas 5; Danilo 5, Mario Rui 5; Ionita 5, Valoti 5; Kalinic 5, Cerci 5.