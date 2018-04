L'Inter passeggia a San Siro con il Cagliari e torna ad assaporare l'aria di Champions. È senza storia l'anticipo della 33a giornata di serie A con i nerazzurri che impiegano poco a sbloccare il match e lo mettono in discesa. Al 3′, infatti, Cancelo disegna una traiettoria velenosa da calcio piazzato, sulla quale Icardi s'avventa ma non tocca ingannando Cragno che raccoglie il primo pallone dalle sue spalle.

I sardi sono tramortiti e faticano a reagire, le maglie inevitabilmente si allargano e i nerazzurri ne approfittano. Ci prova subito Perisic a raddoppiare, poi Karamoh per ben due volte da posizione ravvicinata, ma nel primo caso la conclusione finisce di poco a lato e nel secondo è la traversa a negargli il raddoppio. Prima dell'intervallo si fa vedere anche Icardi, ma Cragno non corre ulteriori pericoli.

Ripresa in discesa per l'Inter

Nella seconda frazione il copione non cambia con l'Inter che affonda facilmente nella difesa di burro del Cagliari. Stavolta bastano altri quattro minuti per il raddoppio: Rafinha di tacco suggerisce per Icardi, l'argentino si avventa sul pallone e non fallisce l'occasione a tu per tu con Cragno. Diego Lopez cerca forze fresche in panchina, inserendo Faragò e Lykogiannis, ma la sostanza non cambia.

Brozovic completa la festa

Raggiunta l'ora di gioco, i nerazzurri calano anche il tris: Andreolli respinge corto un cross di Perisic e Brozovic non perdona. Il croato controlla il pallone al limite dell'area, si inserisce in area e conclude a rete a colpo sicuro. Sul 3-0 l'Inter rallenta, ma il Cagliari non ne approfitta con la partita che è ormai in ghiaccio, salvo regalare un ultimo brivido allo scadere con il poker di Brozovic. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali del match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Inter-Cagliari

Voti e pagelle

Inter: Handanovic (6), Cancelo (6,5 dalla Gazza e 7 dal Corriere), Skriniar (6 e 6,5), Miranda (6,5), D’Ambrosio (6,5), Gagliardini (6), Borja Valero (6), Brozovic (7 e 7,5), Karamoh (6,5 e 5,5), Candreva (6), Rafinha (6,5), Perisic (7 e 7,5), Icardi (7). Cagliari: Cragno (5,5), Romagna (4,5), Andreolli (4,5 e 5), Castan (5), Padoin (5 e 4,5), Lykogiannis (5,5 e 5), Ionita (4,5), Cossu (5,5), Miangue (5 e 4,5), Giannetti (5), Ceter (5), Caligara (5,5), Sau (5), Faragò (5,5 e 5).