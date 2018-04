Un turno infrasettimanale a dir poco incredibile, ricco di sorprese e colpi di scena, nonché la risposta più esaltante all'apatia della precedente giornata, caratterizzata dal record negativo di gol. Basti pensare che i 13 centri dello scorso weekend, nella 33a giornata sono stati messi insieme in appena due gare: Napoli-Udinese (4-2) e Fiorentina-Lazio (3-4). Match che hanno regalato parecchie soddisfazioni, miste a palpitazioni, ai fantallenatori. Al San Paolo si è ripetuto Milik, ancora in gol, ma ad aprire le danze per i partenopei era stato Insigne, con il supporto impagabile di Albiol e Tonelli in fasi cruciali del match.

Pirotecnica la gara del Franchi: da un lato la tripletta di Veretout, dall'altra la doppietta di Luis Alberto, autore anche di un assist e coadiuvato nella vittoria dagli altri gol di Caceres e Felipe Anderson. Guardando agli altri match, centri a sorpresa per Freuler e Barrow in Benevento-Atalanta, con il ritorno alla marcatura anche per Gomez. Rovesciata castiga-Juve per Simy. Ma non sono mancate anche parecchie note stonate.

A finire dietro la lavagna bomber Belotti e l'atalantino De Roon, entrambi autori di errori dal dischetto; cartellini rossi prematuri (dopo meno di un quarto d'ora) per Sportiello e Murgia, doppio giallo per De Silvestri, male anche Zukanovic autore di un autogol che è costato la sconfitta al Genoa contro la Roma. Tra i portieri più colpiti, il friulano Bizzarri (-4), il fiorentino Dragowski (-4) e il beneventano Puggioni (-3).

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Benevento-Atalanta

Bonus e malus

GOL: Freuler, Barrow, Gomez

GOL SUBITI: Puggioni (-3)

RIGORI SBAGLIATI: De Roon (-3)

ASSIST: De Roon, Cristante

AMMONITI: Tosca, Brignola, Petagna, Mancini

Crotone-Juventus

Bonus e malus

GOL: Simy, Alex Sandro

GOL SUBITI: Cordaz (-1); Szczesny (-1)

ASSIST: Douglas Costa

AMMONITI: Mandragora, Benatia, Lichtsteiner

Fiorentina-Lazio

Bonus e malus

GOL: Veretout (3), Luis Alberto (2), Caceres, Felipe Anderson

GOL SUBITI: Dragowski (-3), Strakosha (-3)

ASSIST: Luis Alberto, Marusic

AMMONITI: Veretout, Pezzella, Chiesa, Ramos Marchi, Luis Alberto

ESPULSI: Sportiello, Murgia

Napoli-Udinese

Bonus e malus

GOL: Insigne, Albiol, Milik, Tonelli, Jankto, Ingelsson

GOL SUBITI: Reina (-2), Bizzarri (-4)

ASSIST: Callejon, Zampano (2)

AMMONITI: Mario Rui, Danilo, Adnan

Roma-Genoa

Bonus e malus

GOL: Under, Lapadula

AUTOGOL: Zukanovic (-2)

GOL SUBITI: Alisson (-1), Perin (-2)

ASSIST: Kolarov, Pandev

AMMONITI: Rossettini

Sampdoria-Bologna

Bonus e malus

GOL: Zapata

GOL SUBITI: Mirante (-1)

AMMONITI: Silvestre, Masina, Palacio, Crisetig

Spal-Chievo

Bonus e malus

AMMONITI: Vicari, Jaroszynski, Gamberini

Torino-Milan

Bonus e malus

GOL: De Silvestri, Bonaventura

GOL SUBITI: Sirigu (-1), Donnarumma (-1)

RIGORE SBAGLIATO: Belotti (-3)

ASSIST: Ljajic, Biglia

AMMONITI: De Silvestri, Rincon, Baselli, Bonaventura, Cutrone, Locatelli

Verona-Sassuolo

Bonus e malus

GOL: Lemos

GOL SUBITI: Nicolas (-1)

AMMONITI: Ferrari, Vukovic, Lee, Rogerio, Mazzitelli, Duncan, Peluso

Inter-Cagliari

Bonus e malus

GOL: Cancelo, Icardi, Brozovic, Perisic

GOL SUBITI: Cragno (-4)

ASSIST: Rafinha

AMMONITI: Brozovic, Giannetti