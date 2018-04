È un 4-3-3 infarcito di grandi nomi il flop 11 della 30a giornata di serie A. Un turno pre-pasquale caratterizzato dallo stop inatteso del Napoli, fermato sul pari dalla Sassuolo, e dall'altro 1-1 della Roma a Bologna condizionato dalla prestazione sottotono di alcuni big e dall'infortunio di Nainggolan. A completare il quadro le rovinose cadute delle pericolanti Benevento, superato per 6-2 dalla Lazio, e Verona, sovrastato dall'Inter.

La formazione dei "cattivi", pertanto, sembra suddivisa in due tronconi: le medio-piccole a contribuire alle prime due linee e le big a completare l'opera tra centrocampo e attacco. I nomi di maggior rilievo nel tridente con il Napoli che, per un weekend, fa i conti con l'artiglieria d'attacco che ha sparato nettamente a salve.

Disastro Mertens e Insigne

Ha fatto buona guardia il Sassuolo nel match del Mapei Stadium. Difesa attenta, buone diagonali difensive e tagli degli esterni napoletani controllati in maniera molto accorta. Da un lato i meriti dei neroverdi, dall'altro i demeriti di un attacco evidentemente spuntato e nel quale Insigne (4,5) non è stato capace di disegnare calcio, come suo solito, e Mertens (5) è apparso l'ombra di sé, a tratti irritante e non a caso sostituito nel secondo tempo. Con loro, un altro napoletano è finito nel nostro flop 11: il centrocampista Jorginho (4,5), macchinoso e lento.

Schick, un'altra delusione

Completa il tridente con i napoletani, il romanista Schick (5) che, ancora una volta, non ha risposto adeguatamente agli stimoli di Di Francesco che lo aveva preferito a Dzeko dall'inizio. Brutta prestazione per l'ex Samp incapace di incidere contro una difesa, quella del Bologna, non irresistibile. A fargli compagnia, in mediana, l'altro giallorosso Strootman (4,5), protagonista di un clamoroso errore a due passi dalla porta della Roma.

Difesa tra Benevento e Verona

In difesa sono due le maglie predominanti: quella giallorossa del Benevento e la gialloblu del Verona. Si inizia con Puggioni (4,5), espulso dopo 9 minuti, si prosegue con Djimsiti (4) e Tosca (4), letteralmente scherzati dagli avanti laziali, per il lato campano; Ferrari (4) e Vukovic (4) per i veneti, rei di errori gravi in occasione dei gol di Icardi e Perisic. Completa il quadro il friulano Jankto (5) a centrocampo.

Il flop 11 della 30a giornata

Modulo 4-3-3

Puggioni 4,5; Ferrari 4, Vukovic 4, Djimsiti 4, Tosca 4; Jorginho 4,5, Strootman 4,5, Jankto 5; Insigne 4,5, Mertens 5, Schick 5. Panchina: Strakosha 5; Castan 4,5, Martella 4,5; De Paul 5, Taarabt 5; Perica 5, Trotta 5.