La seconda debacle di fila della Sampdoria è il risultato che incide in misura maggiore sul flop 11 della 29a giornata di serie A (tutti i bonus e malus del turno). Il 5-0 imposto dall'Inter a Marassi ha messo a nudo un sistema che, dopo il 4-1 dal Crotone, sta rivelando delle crepe significative. Sono sei i componenti della formazione titolare dei "cattivi" di questo weekend, a cui si aggiungono anche Murru (5) e Bereszynski (5).

Quasi l'intera squadra agli ordini di Giampaolo, a cui si aggiungono in ordine sparso elementi provenienti da squadre differenti. A cominciare da Higuain (5). L'attaccante della Juventus è finito nella rete ordita dalla Spal, capace di erigere una barriera invalicabile davanti a Meret, costata ai bianconeri due punti che potrebbero rivelarsi determinanti in chiave scudetto.

Sampdoria, che batosta

Le presenze blucerchiate sono in ogni reparto. Si comincia con Viviano (5,5), bravo in un paio di interventi prima della rete di Perisic, ma non irreprensibile soprattutto in occasione del 5-0 di Icardi. Inevitabile in difesa la presenza di Silvestre (4) e Ferrari (4,5), entrambi ripetutamente "scherzati" dal bomber argentino autore di un poker di gol; stesso discorso di Barreto (4), incapace di tamponare le avanzate nerazzurre, e Ramirez (4,5), carente in fase di palleggio. Completa il quadro in attacco Quagliarella (5), servito poco e male.

Male Gerson

Guardando agli altri componenti del flop 11, spicca il romanista Gerson (5), a cui Di Francesco concede una chance in corso d'opera contro il Crotone sfruttata poco e male dal brasiliano. In difesa Jaroszynski (4,5), impreciso in più di un'occasione e colpevole in occasione della rete di Cutrone, completa il reparto con i due doriani già citati. Completano il quadro il friulano Jankto (5), da tempo decisamente sottotono, e Berenguer (5), incapace di trovare continuità nel suo livello di prestazioni.

Flop 11 della 29a giornata

Modulo 3-5-2

Viviano (5,5); Silvestre (4), Ferrari (4,5), Jaroszynski (4,5); Barreto (4), Ramirez (4,5), Jantko (5), Gerson (5), Berenguer (5); Higuain (5), Quagliarella (5). Panchina: Sorrentino (5,5); Alex Sandro (5), Murru (5); Benali (5), Ionita (5); Coda (5), Maxi Lopez (5).