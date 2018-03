Non serve aspettare la diretta delle gare delle 15 per assegnare la copertina di diritto della 29a giornata: i 4 gol di Icardi, con cui demolisce la Sampdoria, sono un +12 difficilmente eguagliabile al fantacalcio. Una festa, per i nerazzurri e rispettivi fantallenatori, a cui partecipa anche Perisic che non segnava da inizio dicembre, oltre a Cancelo assistman e fenomeno di continuità (top e flop del match di Marassi). Tra i ritorni al gol, da segnalare anche il romanista El Shaarawy a Crotone, servito col contagiri da Kolarov, ma anche Inglese assistito da Giaccherini.

A proposito di Milan-Chievo, Calahanoglu e Stepinski sono i volti nuovi alla voce goleador con le conferma di Cutrone e André Silva in rossonero ancora decisivi, mentre in Verona-Atalanta si muovono in tandem i centrocampisti Cristante e Ilicic, rispettivamente all'ottavo e al decimo gol in stagione (il secondo in virtù di una tripletta). Per un portiere pararigori che nulla ha potuto contro Icardi – Viviano e il suo -5 di giornata -, infine, ce ne sono due – Sirigu e Sorrentino – abile a neutralizzare Veretout e Kessié dagli undici metri e a guadagnarsi l'ambito +3.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Inter-Sampdoria

Bonus e malus

GOL: Perisic, Icardi (4)

GOL SUBITI: Viviano (-5)

ASSIST: Cancelo

AMMONITI: Ramirez, Caprari, Rafinha

Benevento-Cagliari

Bonus e malus

GOL: Brignola, Pavoletti, Barella

GOL SUBITI: Puggioni (-2), Cragno (-1)

ASSIST: Guilherme, Miangue

AMMONITI: Brignola, Cataldi, Castan, Faragò

Crotone-Roma

Bonus e malus

GOL: El Shaarawy, Nainggolan

GOL SUBITI: Cordaz (-2)

ASSIST: Kolarov

Milan-Chievo

Bonus e malus

GOL: Calhanoglu, Cutrone, André Silva, Inglese, Stepinski

GOL SUBITI: Donnarumma (-2), Sorrentino (-3)

RIGORI PARATI: Sorrentino (+3)

RIGORI SBAGLIATI: Kessié (-3)

ASSIST: Giaccherini

AMMONITI: Kessié, Calhanoglu, Biglia, Depaoli, Jaroszynski, Giaccherini, Stepinski, Cacciatore

Torino-Fiorentina

Bonus e malus

GOL: Belotti, Veretout, Thereay

GOL SUBITI: Sirigu (-2), Sportiello (-1)

RIGORI PARATI: Sirigu (+3)

RIGORI SBAGLIATI: Veretout (-3)

ASSIST: Ljajic

AMMONITI: De Silvestri, Iago Falque, Niang, Biraghi, Pezzella, Benassi

Verona-Atalanta

Bonus e malus

GOL: Cristante, Ilicic (3), Gomez

GOL SUBITI: Nicolas (-5)

ASSIST: Gomez

AMMONITI: Calvano, Ferrari, Valoti, Ilicic, Cristante

Lazio-Bologna

Bonus e malus

Napoli-Genoa

Bonus e malus

Spal-Juventus

Bonus e malus

AMMONITI: Kurtic, Schiattarella, F. Costa, Grassi, Everton Luiz, Douglas Costa, Pjanic

Udinese-Sassuolo

Bonus e malus

GOL: Fofana, Sensi

AUTOGOL: Adnan (-2)

GOL SUBITI: Bizzarri (-2), Consigli (-1)

ASSIST: Politano

AMMONITI: Barak, Adjapong, Mazzitelli