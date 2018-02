In una giornata condizionata dal rinvio di Juventus-Atalanta, è la Roma ad aver vissuto il peggior weekend tra le squadre di testa; in coda, invece, a fronte degli importanti risultati di Spal e Verona, la caduta del Sassuolo ha di fatto riaperto molti discorsi salvezza. Sono proprio giallorossi e neroverdi i protagonisti del flop 11 della 26a giornata (tutti i voti del weekend), a cui si aggiunge anche una rappresentanza del Crotone, messo ko dalla già citata Spal.

Il 2-0 imposto dal Milan alla squadra di Di Francesco, dunque, è stata la sorpresa di maggior rilievo del turno. Da un lato la conferma dei progressi propiziati da Gattuso, dall'altro la sensazione che questa Roma sia ancora parecchio labile e immatura. Comincia a preoccupare, invece, l'involuzione dell'ex squadra dei miracoli del patron Squinzi.

Senatori della Roma dietro la lavagna.

A tradire nel 2-0 dell'Olimpico sono proprio gli elementi di maggiore qualità della Roma. Da Manolas (5) e Kolarov (5) in difesa, a Nainggolan (4,5) e Strootman (5) a centrocampo, per tacere di Schick (5) e Dzeko (5) in attacco, che non trovano posto nel nostro flop 11 titolare solo perché c'è chi è riuscito a fare peggio. È il Ninja della mediana a destare maggiori perplessità, proprio per l'incapacità del tecnico di trovargli la posizione più adatta a farlo rendere al meglio.

Sassuolo al ritmo retrocessione.

Proseguendo di questo passo, il Sassuolo dovrà smettere di cullarsi sull'andamento lento delle squadre che la seguono. Il distacco dalle terz'ultime si è ridotto ancora e la formazione non dà segnali di ripresa. Molto negativo ancora una volta Berardi (4), che ha chiuso anzitempo la gara con la Lazio per un'espulsione, a cui si sono aggiunti anche il volto nuovo Babacar (4,5) e l'ex "promessa" Mazzitelli (4). A completare l'undici i crotonesi Cordaz (5) e Sampirisi (4,5), il genoano Rosi (4,5) e il doriano Murru (4,5).

Flop 11 della 26a giornata.

Modulo 3-5-2.

Cordaz 5; Sampirisi 4,5, Murru 4,5, Rosi 4,5, Manolas 5, Kolarov 5; Mazzitelli 4, Nainggolan 4,5, Strootman 5; Berardi 4, Babacar 4,5. Panchina: Bizzarri 5,5; Fazio 5, Peres 5; Rincon 5, Gagliardini 5; Schick 5, Dzeko 5.