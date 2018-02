La Lazio non molla la zona Champions, tornano alla vittoria Fiorentina e Sampdoria. Questi i principali risultati delle gare domenicali della 26a giornata di serie A. Gara senza storia a Reggio Emilia, con i biancocelesti che chiudono i conti in un tempo con le reti di Milinkovic-Savic e Immobile, alla ripresa anche doppietta per il centrocampista. 1-0 per i viola contro il Chievo (Biraghi), 2-1 dei blucerchiati sull'Udinese (Silvestre e Zapata, Adnan per i friulani).

Guardando alle altre gare, 2-1 del Verona sul Torino (doppio Valoti inframezzato dal momentaneo 1-1 di Niang), 3-2 della Spal in casa del Crotone (Antenucci, Simic e Paloschi, doppio Budimir per i calabresi). Rinviato il posticipo Juventus-Atalanta per neve, Roma-Milan si è chiusa invece con la vittoria dei rossoneri per 2-0 (Cutrone e Calabria). Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Rinviata per neve Juventus-Atalanta.

Cosa accade al fantacalcio.

La neve caduta sullo Stadium di Torino ha reso impossibile il normale svolgimento della gara, senza possibilità di un recupero entro le 48 ore. Il calendario affollato dei bianconeri – impegnati nel ritorno di Coppa Italia sempre contro gli atalantini – fa sì che il 14 marzo sia la prima data utile. Di conseguenza al fantacalcio è inevitabile procedere con il ‘6' politico per tutti i giocatori di movimento (5 per i portieri), ad eccezione di quelli squalificati.

Roma-Milan.

Voti e pagelle.

Roma: Alisson (6), Peres (5), Manolas (5 dalla Gazza e 4,5 dal Corriere), Fazio (5), Kolarov (5), Pellegrini (6 e 5), Strootman (5 e 5,5), Nainggolan (4,5), Dzeko (5 e 4,5), Under (5,5), Schick (5), Perotti (6 e 5), Defrel (5 e sv). Milan: Donnarumma (6,5), Rodriguez (6,5), Romagnoli (7,5 e 7), Bonucci (7 e 6,5), Calabria (7,5), Bonaventura (6,5), Biglia (7 e 6,5), Kessié (7,5 e 7), Calhanoglu (6,5 e 6), Cutrone (7), Kalinic (7 e 6), Suso (7 e 6,5).

Sampdoria-Udinese.

Voti e pagelle.

Sampdoria: Viviano (6), Bereszynski (6), Silvestre (7 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Ferrari (6,5), Murru (4,5 e 6), Barreto (5,5), Torreira (6 e 6,5), Linetty (6 e 5,5), Ramirez (6,5 e 6), Alvarez (6 e 5,5), Quagliarella (6 e 6,5), Caprari (6 e 5,5), Zapata (7,5 e 7). Udinese: Bizzarri (6 e 5,5), Stryger Larsen (5,5), Danilo (6 e 5,5), Angella (6,5 e 5,5), Samir (6,5), Adnan (6,5), Fofana (6,5), Balic (5,5 e 6), Barak (6,5 e 6), Widmer (5 e 6,5), De Paul (5,5), Maxi Lopez (5 e sv), Jankto (6,5 e 6).

Sassuolo-Lazio.

Voti e pagelle.

Sassuolo: Consigli (6 dalla Gazza e 5 dal Corriere), Adjapong (5,5), Acerbi (6), Peluso (5 e 5,5), Rogerio (5 e 6), Mazzitelli (4 e 6), Magnanelli (5 e 5,5), Missiroli (5 e 5,5), Berardi (4), Babacar (4,5 e 5), Politano (6 e 5,5), Ragusa (6 e 5,5). Lazio: Strakosha (6), Wallace (6 e 7), Luiz Felipe (6,5 e 7), Radu (6 e 7), Marusic (4,5 e 4), Murgia (6,5), Lucas Leiva (7 e 6,5), Parolo (6), Milinkovic Savic (8), Lukaku (6), Lulic (6 e 6,5), Felipe Anderson (7), Immobile (6,5).

Crotone-Spal.

Voti e pagelle.

Crotone: Cordaz (5 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Sampirisi (4,5 e 5), Faraoni (6), Ceccherini (5 e 5,5), Capuano (5), Martella (5 e 6), Benali (5 e 6), Barberis (5), Trotta (5,5), Mandragora (5 e 6), Ricci (5), Budimir (7), Nalini (5,5 e 6). Spal: Meret (6 e 6,5), Simic (6), Vicari (5,5 e 6), Cionek (6 e 6,5), Lazzari (7,5 e 6), Schiattarella (7 e 6,5), Kurtic (6 e 6,5), Grassi (6,5), Mattiello (6,5 e 6), Paloschi (6,5), Antenucci (7).

Fiorentina-Chievo.

Voti e pagelle.

Fiorentina: Sportiello (6,5), Victor Hugo (6), Pezzella (6), Astori (6,5), Chiesa (6,5), Benassi (6), Cristoforo (5,5 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Dabo (sv e 5,5), Veretout (6 e 5,5), Biraghi (7), Falcinelli (5,5), Simeone (5 e 6). Chievo: Sorrentino (6 e 7), Cacciatore (6), Bani (6), Gamberini (5,5 e 6), Dainelli (6), Jaroszynski (5), Radovanovic (6), Hetemaj (5,5), Bastien (5 e 5,5), Meggiorini (sv e 6), Castro (6,5 e 6), Pucciarelli (5 e 5,5), Inglese (5,5 e 6).

Verona-Torino.

Voti e pagelle.

Verona: Nicolas (6), Ferrari (6,5), Caracciolo (6), Vukovic (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Fares (6 e 5,5), Romulo (5), Matos (6), Valoti (7,5), Calvano (6), Fossati (6 e sv), Verde (6 e 5), Zuculini (6,5), Petkovic (6,5), Kean (6). Torino: Sirigu (6), De Silvestri (5 e 5,5), N'Koulou (5,5), Burdisso (5), Ansaldi (5 e 5,5), Acquah (5 e 5,5), Ljajic (6), Rincon (5 e 5,5), Obi (5,5 e 6), Iago Falque (5,5 e 6), Belotti (5,5 e sv), Niang (6 e 7).

Inter-Benevento.

Voti e pagelle.

Inter: Handanovic (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), D'Ambrosio (6), Ranocchia (6 e 6,5), Skriniar (6 e 7), Cancelo (6 e 6,5), Gagliardini (5 e 4,5), Vecino (5 e 5,5), Candreva (5,5), Perisic (5), Rafinha (5,5), Karamoh (6,5 e 6), Eder (5,5 e 4,5). Benevento: Puggioni (6), Djimsiti (6), Letizia (5,5), Tosca (6), Sagna (6 e 6,5), Viola (5,5 e 5), Sandro (6,5 e 6), Del Pinto (5,5 e 5), Coda (5,5 e 5), Brignola (6,5), Guilherme (6,5 e 5,5), Djuricic (5,5 e 5), Cataldi (6 e 5,5).

Bologna-Genoa.

Voti e pagelle.

Bologna: Mirante (6,5), Gonzalez (6), Helander (5,5 e 6), Masina (6,5), Romagnoli (6,5 e 6), Nagy (6), Donsah (6 e sv), Poli (6), Pulgar (7), Falletti (6,5 e 7), Dzemaili (6 e 5,5), Di Francesco (6,5 e 6), Destro (7). Genoa: Perin (6), Rosi (4,5 e 5), Lazovic (6), Spolli (5), Zukanovic (6 e 5,5), Bertolacci (6,5 e 6), Hiljemark (5,5), Laxalt (6,5), Bessa (5 e 5,5), Lapadula (5,5), Pandev (6), Galabinov (5,5 e 5), Medeiros (5,5).