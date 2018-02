L'Inter torna alla vittoria dopo due mesi, ma fatica a ritrovare smalto. Si spiega così la marcata presenza di nerazzurri anche nella flop 11 della 24a giornata di serie A. Nonostante il 2-1 sul Bologna, a San Siro, la squadra ha faticato oltremodo a imporsi e ha rischiato il pari sino alle battute finali, nonostante i felsinei abbiano chiuso in 9 per le espulsioni di Mbaye (a metà della ripresa) e Masina (a tempo scaduto).

Tra le big, male anche la Lazio caduta rovinosamente al San Paolo, abbandonata dal suo uomo di maggiore qualità, mentre alla Fiorentina, nonostante la prova d'orgoglio contro la Juventus, è mancata la zampata finale per evitare l'ennesima sconfitta stagionale.

Miranda, Brozovic e Perisic: che flop!

L'Inter, dicevamo, può brindare ai tre punti, ma molti uomini chiave mancano ancora all'appello. Questa settimana ha tradito anche Miranda (4,5), protagonista di un clamoroso liscio che ha spianato la strada alla rete del momentaneo pareggio di Palacio. Ancora male Perisic (5), incapace di ritrovare lo spunto dei bei tempi, mentre Brozovic (5) non si salva neanche nella partita in cui è riuscito a mandare in gol Eder dopo appena tre minuti.

Sorpresa Luis Alberto, Sportiello che fai?

Tra gli altri nomi di rilievo del nostro flop 11, spicca Luis Alberto (5), del tutto sovrastato dalle qualità in palleggio del Napoli, mentre Wallace (4) è oltremodo deleterio con il suo autogol che ha spianato la via al successo in rimonta degli avversari. Male nella Fiorentina Sportiello (5), colpevole in occasione della rete di Bernardeschi su punizione, mentre Simeone (5) là davanti non la vede mai. Completano il nostro 3-5-2, gli spallini Mattiello (4,5) in difesa e Kurtic (4,5) in mediana, oltre al friulano Barak (5) e al doriano Zapata (5).

Flop 11 della 24a giornata.

Modulo 3-5-2.

Sportiello (5); Wallace (4), Mattiello (4,5), Miranda (4,5); Kurtic (4,5), Brozovic (5), Perisic (5), Luis Alberto (5), Barak (5); Zapata (5), Simeone (5). Panchina: Meret (5); Mbaye (5), Samir (5); Badelj (5), Viviani (5); Antenucci (5), Orsolini (5).