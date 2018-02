La lotta per lo scudetto procede spedita e senza sosta e la stesso discorso vale per la Champions League. Se Napoli e Juventus non lasciano nemmeno le briciole alle avversarie, chiedere a Lazio e Fiorentina; nella lotta per i primi quattro posti i biancocelesti di Inzaghi cedono la terza posizione all'Inter di Luciano Spalletti che torna a vincere una gara dopo due mesi grazie ad una rete di Yann Karamoh. Continua senza sosta la rincorsa ad un posto Uefa della Sampdoria che batte l'Hellas Verona e rimette a distanza di sicurezza il Milan, vittorioso a Ferrara. Continua la striscia positiva del Torino, che batte in casa l'Udinese, mentre a Verona il Genoa fa il colpaccio grazie a Diego Laxalt e mette il timbro di autenticità sulla crisi del Chievo.

Sono 21 reti complessive nella giornata numero 24 che fa registrare 3 vittorie casalinghe, 3 in trasferta e due pareggi. La gara in cui sono stati realizzati più goal è quella del San Paolo tra Napoli e Lazio con 5 reti mentre l'altra faccia della medaglia è lo 0-0 triste tra Sassuolo e Cagliari nel lunch match.

I migliori di giornata.

Il lampo di Karamoh.

Yann Karamoh è l'uomo copertina della squadra di Luciano Spalletti nella vittoria con il Bologna. Una prestazione superlativa per questo giovanotto francese classe '98 che entra nell'azione del goal di Eder e poi si mette in proprio decidendo la sfida di San Siro: parte da destra, scambia con Rafinha e poi scarica un sinistro violento alle spalle di Mirante. C'è vita oltre l'undici titolare? Pare di sì. Raggio di sole nella tempesta.

Cutrone, mai più senza?

8 partite da titolare in campionato, 5 goal. 28 partite stagionali, 12 reti. Tra tutti gli Under 20, solo Kylian Mbappè ha segnato di più. Pur avendo speso 60 milioni di euro per André Silva e Nikola Kalinic è praticamente impossibile tenere fuori uno come Patrick Cutrone o almeno questo è il sentimento più comune tra i tifosi del Milan. Tarantolato.

Jorginho "state of mind"

In partite come quelle di ieri viene da chiedersi come mai questo ragazzo è stato preso in considerazione poco dalla Nazionale ma è vero che il Napoli gioca a memoria e in una macchina quasi perfetta lui è l'uomo che ha la sedia del regista e ad ogni suo "comando" la squadra si accende. L'assit per Callejon è perfetto, confezionato ad hoc, e la giocata con cui fa partire l'azione della quarta rete (un cioccolatino) è davvero brillante. Cervello.

Il canto del Gallo.

Gli infortuni sono alle spalle? Speriamo. Andrea Belotti non segnava dal 16 dicembre contro il Napoli e ogi ha deciso di far esplodere la Maratona a modo suo: recupera la palla, si fa tutto il campo, salta un paio di avversari e batte Bizzarri con un diagonale preciso. Non è la prima volta che con la squadra friulana il Gallo si diletta in coast-to-coast. Il Toro vince contro l'Udinese e si prepara ad ospitare la Juventus nel lunch match di domenica prossima in quello che si preannuncia come un derby della Mole ad altissima tensione. Ritrovato.

Genova non si ferma più: Laxalt e Quagliarella.

Le posizioni di classifica sono molto differenti ma Sampdoria e Genoa stanno facendo molto bene. Se i blucerchiati possono mettere in mostra un'organizzazione di squadra davvero impeccabile e un Fabio Quagliarella in grandissima forma e al 17° goal in campionato (il suo record di sempre), i rossoblù di Ballardini riescono a raccogliere la seconda vittoria consecutiva grazie ad una rete di Diego Laxalt nel finale. Avanti tutta.

I peggiori di giornata.

Il nulla cosmico di Sassuolo-Cagliari.

Il lunch match della giornata numero 24 è una di quelle gare da non far mai vedere ad un ragazzino che vorrebbe giocare a calcio. In 90′ i due portiere non hanno compiuto un intervento degno di nota e la tranquilla posizione in classifica, visto cosa stanno mettendo in campo le ultime, non può essere una giustificazione plausibile. Non-spot.

Terreno di gioco dello Scida, quoque tu…

Giocare una partita di calcio su un terreno di gioco di Crotone è contro ogni regola di spettacolo e per due squadre in forma come quella di Walter Zenga e Gian Piero Gasperini è stato piuttosto difficile mettere in mostra le loro potenzialità. Siamo certi che in un calendario così fitto è difficile far slittare gare ma su campi del genere è davvero difficile giocare. Piscina.

Il sosia di Perisic.

Sono due mesi che l'esterno croato è irriconoscibile, non gioca come sa, e non incide più sulle gare come nella prima parte di campionato. Sembra che al posto di Ivan il "Terribile" nelle ultime gare sia sceso in campo un sosia del numero 44 nerazzurro. Gemello diverso.

Sportiello dove vai.

Dopo le dichiarazioni nei confronti di Higuain, che lo ha bucato senza pietà, Marco Sportiello è stato protagonista dell'episodio chiave della gara del Franchi: bastava guardare il posizionamento del portiere viola sulla punizione dal limite per la Juventus per capire che Federico Bernardeschi sarebbe preso la soddisfazione di fare il goal dell'ex. Errore blu.