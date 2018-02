Venerdì la Juventus farà visita alla Fiorentina in un anticipo ricco di motivi per seguire come finiranno 90 minuti probabilmente di fuoco. Per la storica rivalità tra le due squadre ma anche per i tanti temi che si sovrappongono, con i viola che cercheranno di far valere la loro voglia d'emergere contro una Juve che proverà a riscavalcare il Napoli.

La sfida nelle sfide.

Faccia a faccia col Pipita.

Il tutto, proprio a pochi giorni dal rientro in Champions League dove Allegri e i suoi si giocheranno il tutto per tutto. In uno stadio e contro una squadra che daranno filo da torcere ai campioni d'Italia. In mezzo a tutto ciò non è nemmeno di secondaria importanza la sfida nella sfida tra due giocatori che saranno sicuri protagonisti: Sportiello e Higuain.

Il portiere della Viola e l'argentino dei bianconeri saranno certamente faccia a faccia in diverse occasioni: di certo Allegri inserirà il Pepita come terminale offensivo e di certo per Pioli in porta ci sarà il portiere che oggi è ancora di proprietà dell'Atalanta. Una sfida che potrebbe anche decidere le sorti della partita. E non sarebbe la prima volta.

Quando parò il rigore a Higuain.

Marco Sportiello ci è già riuscito, infatti il 19 ottobre 2014, quando non difendeva la porta viola ma quella dell’Atalanta. Higuain aveva già pareggiato alla fine il gol di Denis e al 92′, ma in pieno recupero, fu assegnato un rigore al Napoli. Sul dischetto andò proprio il centravanti argentino con Sportiello in porta che fu più bravo del Pipita e respinse il tiro evitando che l’Atalanta finisse ko.

Sportiello, tifoso del Napoli.

Al Franchi si potrebbe ripetere la scena che per Sportiello avrebbe il gusto della doppia vittoria: salvare la porta che oggi difende con bravura e provare a favorire la sua squadra del cuore. Perchè il portiere, in tempi non sospetti, confessò il suo amore per il Napoli per cui è gran tifoso. Giocare in anticipo con la Juve e riuscire a fermarla sarebbe un bel regalo per gli azzurri.