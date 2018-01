La debacle della Fiorentina, l'ennesima battuta d'arresto dell'Inter e i rossi del Chievo (perché erano corretti). Sono questi gli eventi della 22a giornata di serie A (qui bonus e malus del turno) che hanno maggiormente influito sulla flop 11 del weekend. Sono quattro i selezionati della Viola tra i "cattivi" tre indossano la maglia nerazzurra e a completare le presenze multiple ci sono due clivensi.

Davvero inatteso il ko della squadra di Pioli al Franchi contro un pericolante Verona, al punto che sono in pochi gli effettivi a salvarsi a livello di prestazione. Sufficiente dare un'occhiata alla panchina del nostro flop 11, dove trovano posto altri tre fiorentini per un complessivo di sette. All'Inter è mancato, invece, completamente l'attacco, assente ingiustificato ormai da diverse settimane.

Disastro Viola.

Guardando il dettaglio dei "selezionati" nel nostro undici, è in difesa che risalta maggiormente la partecipazione viola con Biraghi, Laurini e Pezzella che fanno il pieno di 4,5. Un risultato che è l'effetto dei quattro gol subiti, tre dei quali in contropiede, a testimonianza di un equilibrio venuto a mancare sin dalle prime battute del match. A completare la pattuglia della Fiorentina Simeone (5) in attacco, con Sportiello (5), Veretout (5) e Thereau (5) che trovano posto in panchina.

Inter attacco da incubo.

Non va meglio all'Inter che ha segnato lo straccio di quattro gol nelle ultime sette gare, l'ultimo dei quali porta la firma dello spallino Vicari. Del tutto inoperoso Icardi (5) servito poco e male da Candreva (5), sua la migliore occasione nerazzurra sprecata nel primo tempo, e Perisic (5). A completare la formazione, come anticipato, Cacciatore (4,5) e Bastien (4,5) che hanno condizionato con i loro rossi la partita persa dal Chievo con la Juventus. Tra i pali Belec (4) ha "battuto" la concorrenza con la sua assurda espulsione rimediata contro il Torino, mentre in attacco è Berardi (5) a completare il tridente.

Flop 11 della 22a giornata.

Modulo 4-3-3.

Belec 4; Pezzella 4,5, Biraghi 4,5, Laurini 4,5, Cacciatore 4,5; Bastien 4,5, Candreva 5, Perisic 5; Icardi 5, Berardi 5, Simeone 5. Panchina: Sportiello 5; Pisacane 4,5, Letizia 4,5; De Paul 5, Veretout 5; Thereau 5, Pucciarelli 5.