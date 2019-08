Mentre l'eco dell'arrivo in città di Franck Ribery non si è ancora spento, la dirigenza della Fiorentina è ancora al lavoro per regalare altri colpi al tecnico Vincenzo Montella e al popolo gigliato. Le ultime notizie di mercato della società viola sono tutte per Raphinha: talentuoso esterno classe 1996 dello Sporting Lisbona. Nei primi giorni della prossima settimana dovrebbe infatti arrivare la fumata bianca anche per il brasiliano: destinato ai viola grazie ad un prestito con obbligo di riscatto di 18 milioni più 2 di bonus.

Dopo aver risparmiato sulla cifra inizialmente richiesta dai portoghesi (30 milioni di euro), la Fiorentina continua a sondare il mercato brasiliano da dove potrebbe inoltre arrivare anche l'attaccante Pedro. Il ventiduenne gioiello della Fluminense, arriverebbe anche lui in prestito con obbligo di riscatto di 15 milioni di euro più 4 di bonus e il 30% sulla sua futura rivendita.

Kannemann e Tonelli: colpi per la difesa

Tra i possibili colpi di mercato della dirigenza del presidente Rocco Commisso, c'è anche il nome dell'argentino Walter Kannemann. Difensore centrale di 28 anni e punto di riferimento del Gremio, il giocatore ha una clausola rescissoria da 12 milioni di euro: una cifra tutt'altro che inavvicinabile per la società toscana. Il contatto con gli agenti di Kannemann c'è già stato nei giorni scorsi e la trattativa potrebbe concludersi nella prossima settimana.

Per il ruolo di centrale difensivo, attenzione infine a Lorenzo Tonelli. Secondo il quotidiano campano "Il Mattino", sarebbe stato trovato un accordo tra Napoli e Fiorentina per il passaggio dell'ex Empoli in viola. Seguito anche da Sassuolo, Parma e Brescia, il fiorentino Tonelli sarebbe dunque ad un passo dal coronare il suo sogno: scendere in campo con la maglia della squadra della sua città.