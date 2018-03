Dopo le ottime cose fatte vedere con l'Empoli, e le due stagioni da dimenticare con il Milan, Riccardo Saponara sta tornando un giocatore importante grazie al lavoro di Stefano Pioli. Il giocatore della Fiorentina, che più di tutti ha accusato la scomparsa del compianto Davide Astori, è destinato a partire dal primo minuto anche nella prossima sfida interna con il Crotone.

A testimoniare la crescita del fantasista viola è stato anche il "Corriere dello Sport-Stadio", che ha evidenziato i numeri del giocatore nativo di Forlì (282 minuti in campo) e la capacità della squadra di approfittare della sua presenza per andare in rete. Sono stati infatti ben sei i gol realizzati dalla viola con Saponara sul terreno di gioco: uno ogni 48 minuti. Reduce da due vittorie con Benevento e Torino, arrivate dopo la tragedia che ha colpito il mondo del calcio fiorentino, la squadra di Stefano Pioli può ora contare anche su un altro trascinatore.

Le parole di Saponara e il ritorno a Udine

"Stiamo reagendo da grandi uomini – ha dichiarato Saponara, a margine della manifestazione al Palazzo della Borsa di Firenze per i 10 anni del Corriere Fiorentino – Ho sofferto come i miei compagni per Davide Astori e stiamo ancora soffrendo, ma la sofferenza si sta trasformando in un fattore positivo. Ognuno di noi si è responsabilizzato e dovrà tirare fuori qualcosa in più e questo credo si sia visto nelle ultime due partite".

Nelle prossime ore, subito dopo l'impegno con la formazione di Walter Zenga, per Saponara e compagni ci sarà un momento particolarmente difficile da vivere: il ritorno a Udine, per giocare quella partita che fu cancellata per la scomparsa di Astori. Novanta minuti che i ragazzi di Pioli giocheranno con gli occhi lucidi, prima della successiva trasferta dell'Olimpico con la Roma di Eusebio Di Francesco.