Sabato pomeriggio il Crotone scenderà in campo a Firenze e non sarà una partita come tutte le altre. Anzitutto, tornare in quello stadio ancora gonfio di dolore e permeato dal ricordo di Davide Astori è triste anche per gli avversari che avevano imparato ad apprezzare l'ex capitano della Viola. Poi perché se pensi che quanto accaduto a quel ragazzo di 31 anni, se pensi quella morte improvvisa e scioccante nel sonno avrebbe potuto portare via anche te allora senti il sangue gelare nelle vene.

E in testa ti ronzano strani pensieri, capisci che sei nulla di fronte alla vita e per quanto ti possa allenare, sorridere di rimando alla malasorte o mostrare gli occhi della tigre, tutto può finire a prescindere dalla tua volontà. Il cuore di ‘Asto' s'è spento un po' alla volta, come una pila che esaurisce l'energia fino a quando intorno c'è solo buio. Tutte queste cose ti restano dentro e anche se i 90 minuti del Franchi sono l'ennesima tappa lungo la strada che conduce alla salvezza è impossibile restare insensibili. Walter Zenga, allenatore dei calabresi, non nasconde l'emozione e rivela un particolare molto toccante.

Di solito guardo le ultime gare degli avversari ma con la Fiorentina non ce l'ho fatta – ha ammesso nell'immediata vigilia della partenza per la Toscana -. Non sono riuscito a vedere quelle con Astori, mi faceva male. Lunedì a Coverciano ho parlato con Pioli e gli ho fatto i complimenti per come hanno reagito e per come sono uniti.

Indomito, combattivo, furente e tenace. E' questo il Crotone che Zenga si aspetta di vedere in campo, in fondo lo spettacolo deve continuare anche a prescindere dal dolore e dalla commozione. Firenze è solo un altro punto fissato sul calendario, una data delle dieci giornate a disposizione per conquistare la salvezza.

Abbiamo dieci gare da affrontare e da sabato ci mettiamo in apnea e ci giochiamo queste partite con quelle caratteristiche di determinazione che ha la mia squadra – ha aggiunto il tecnico dei calabresi.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Crotone

Nella Fiorentina non ci sarà Badelj – tornato malconcio dagli impegni con la nazionale -, Benassi e Biraghi (squalificati). Quanto alla formazione, Pioli potrebbe confermare il 4-3-1-2 che prevede Saponara alle spalle del duo d’attacco composto da Chiesa e Simeone. Crotone col tridente: Ricci, Trotta e Stoian sono al momento favoriti per scendere in campo dall'inizio.