Davide Massa e Paolo Valeri (al Var), arbitri di Fiorentina-Napoli, saranno fermati per un turno dopo l'errore sul rigore concesso a Mertens per il presunto contatto con Castrovilli. Un episodio che ha subito alimentato numerose polemiche nella prima giornata della Serie A 2019/2020 e che ha spinto dunque il designatore arbitrale Nicola Rizzoli a prendere provvedimenti. Quest'ultimo intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io lo sport ha parlato di: "Errore che va corretto e non ripetuto"

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il designatore arbitrale Nicola Rizzoli ha deciso di tenere a riposo nella prossima giornata di Serie A gli arbitri Davide Massa e Paolo Valeri. I due si sono resi protagonisti (il primo in campo, il secondo al Var), dell'errore in occasione del calcio di rigore concesso a Dries Mertens per un presunto contatto con Castrovilli nel pirotecnico anticipo del sabato Fiorentina-Napoli. Se Massa ha sbagliato nella valutazione dell'episodio (con Mertens che potrebbe anche rischiare ora una squalifica con la prova tv per simulazione), Valeri al Var ha deciso di avallare la scelta del collega senza richiamarlo a rivedere le immagini a bordo campo.

Intervenuto nella trasmissione Radio Anch'io lo sport, ai microfoni di Radio Rai, il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, ha commentato così l'episodio: "C'e' stato qualcosa che non ha funzionato nella collaborazione tra arbitro e Var, un errore che va corretto e non va ripetuto". Sia Massa che Valeri dunque saranno a riposo, secondo le indiscrezioni della "rosea" in una seconda giornata che presenterà sfide di cartello come Juventus-Napoli e Lazio-Roma. Rizzoli spiega: "E' indubbio che un allenatore fa giocare chi è più in forma e i provvedimenti che prenderemo saranno nella direzione di metterli nella condizione migliore per arbitrare. Valuteremo loro condizione psicofisica. Ho parlato con loro, sono i primi a essere dispiaciuti e rammaricati con loro stessi. Sono errori di valutazione che analizzeremo insieme e capiremo insieme il motivo dell’errore".

L'amarezza di Nicchi, presidente dell'AIA

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente dell'AIA Nicchi alla Domenica Sportiva: "Quello su Mertens non è rigore. La Var è intervenuta, ma non hanno capito che c’era un errore, questo mi preoccupa. Il problema era che la Var non aveva immagini chiare e avrebbe dovuto suggerire all’arbitro di campo di andare a rivederle. Ho parlato con il designatore e siamo molto amareggiati e deciderà se prendere provvedimenti tecnici o disciplinari. Stiamo cercando di attivare una sala Var centrale a Coverciano che vedrà in contemporanea le gare e potrà sentire le conversazioni tra arbitro e Var, seppur senza poter interagire".