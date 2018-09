La Fiorentina di Stefano Pioli può essere la sorpresa del campionato di Serie A 2018/2019? Assolutamente sì. I ragazzi in maglia Viola, dopo aver saltato la prima del torneo contro la Sampdoria (si recupera il 19 settembre), hanno infilato due vittorie in due gare al Franchi mettendo in mostra tanta qualità e una grande voglia di vincere che ha portato a realizzare 7 reti e subirne 1 in 180′. Adesso la Viola è attesa dalla prova trasferta e la prima dopo la sosta sarà una di quelle prove importanti: il 16 settembre la Fiorentina sarà impegnata a Napoli e capiremo qualcosa in più su questa squadra.

Dopo la goleada con il Chievo (6-1), ieri sera la squadra di Pioli ha avuto qualche difficoltà in più ad avere la meglio sull'Udinese ma due numeri di altissima scuola da parte di Federico Chiesa e Marco Benassi (attuale capocannoniere del campionato con 3 reti insieme a Krzysztof Piątek del Genoa) hanno fatto esplodere il popolo viola dopo 73 minuti: in entrambe le gare la Fiorentina ha iniziato con gli stessi undici e ha effettuato delle rotazioni (sempre dentro Dabo e Pjaca) che hanno vissuto soltanto l'imprevisto del problema fisico del giovane portiere Lafont nella gara contro i friulani come unica diversità.

in foto: Le due formazioni della Fiorentina contro Chievo e Udinese. (sofascore.com)

Un 4-3-3 che, come già anticipato, mette insieme qualità e quantità in tutte le zone del campo e si muove in maniera talmente armonica che sembra una squadra già rodata e consolidata ma diversi uomini sono arrivati quest'estate e il lavoro di Pioli andrà giudicato con il passare del tempo. Difesa compatta e ben organizzata con due centrali come capitan Pezzella e Hugo e nel ruolo di terzini ecco Milenkovic e Biraghi, fresco di convocazione in Nazionale. In mediana i cambiamenti maggiori dove della scorsa stagione è rimasto solo Benassi e che ora vede Edmilson Fernandes e Gerson a completare un terzetto che mette insieme dinamicità, forza e qualità. Il tridente offensivo non ha bisogno di presentazioni con Chiesa, Simeone ed Eysseric, che sembra tornato sui livelli di Nizza di due anni fa.

Pioli ha a disposizione la squadra più giovane della Serie A 2018/2019 con un'età media di 23,52 e cresce soltanto nel reparto difensivo fino a 24,67 ma resta sempre sotto i 23 negli altri tre ruoli. Pr quanto riguarda il valore di mercato il valore della rosa si aggira intorno ai 221,80 milioni di euro ma vista la giovane età della maggior parte dei calciatori del roaster viola non potrà che aumentare.

in foto: Il valore della rosa della Fiorentina. (transfermarkt.it)

I tempi delle contestazioni estive dello scorso anno e dei malumori per un mercato sottotono in questa sessione sembrano lontanissimi e, prendendo in prestito un tema molto caro ad uno degli uomini politici più rilevanti del Rinascimento, si potrebbe far riferimento alla bontà dei momenti lieti che non si sa se passeranno rapidamente o saranno una costante nel futuro viola ma non si possono conoscere gli avvenimenti futuri e non resta che attendere la crescita, calcistica e mentale, di questi giovani che stanno entusiasmando il Franchi da alcune settimane.