A quali sanzioni andrà incontro il capitano della Fiorentina, German Pezzella? Cosa ha combinato di così grave da meritare una punizione del Giudice Sportivo? Nessun intervento scorretto contro un avversario, né atteggiamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Niente che possa giustificare un provvedimento disciplinare diretto per quanto commesso sul rettangolo verde. Eppure, quel gesto di ribellione mostrato esibendo al braccio la fascia dedicata all'ex compagno di squadra, Davide Astori, non passa inosservato. Impossibile non notarlo durante il match di campionato contro l'Udinese.

Cosa ha fatto di strano? Nulla, considerato il valore simbolico e affettivo molto forte che ha permeato tutto l'ambiente viola alla morte del calciatore. Il regolamento della Lega Calcio, però, è chiaro: non sono ammesse stringhe differenti da quella unica recante la scritta ‘capitano'. Una soluzione divenuta effettiva in Italia da quest'anno mentre è già in vigore da tempo in Premier League.

Il Giudice Sportivo chiuderà un occhio anche nei confronti di Pezzella oppure lo punirà? Dipende tutto dal metro di giudizio e dalla flessibilità dell'interpretazione della nuova normativa. Durante la prima giornata di campionato né il ‘Papu' Gomez dell'Atalanta né Daniele De Rossi della Roma si attennero al regolamento e decisero di andare in campo con una fascia personalizzata: più fantasiosa quella dell'argentino, che ha alimentato anche la curiosità social sulle differenti livree; ‘spartana' quella del capitano giallorosso. Sia Gomez sia De Rossi hanno beneficiato della clemenza del Giudice Sportivo che non ha adottato nei loro confronti alcuna sanzione o ammenda almeno in riferimento a quanto fatto nella prima giornata.

Pezzella, invece, s'è mostrato recidivo: ha eluso la regola sia contro il Chievo sia contro l'Udinese, presentandosi sul terreno di gioco con una fascia dedicata all'ex capitano viola, Davide Astori, e con ai lati gli stemmi dei 4 storici quartieri del capoluogo toscano. Una consuetudine delle amichevoli estive che il difensore argentino non ha voluto interrompere nemmeno di fronte alle prescrizioni della Lega. Se verrà punito, lo sarà nel nome di Astori.