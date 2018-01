Nella calza della Befana della Serie A c'è un super anticipo. Fiorentina-Inter venerdì 5 gennaio alle ore 20.45 (secondo match dopo Chievo-Udinese delle 18), sarà l'antipasto tutto da gustare della 20a giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Nuova sfida contro il suo recente passato per Stefano Pioli allenatore della squadra viola, che nel match d'andata si è arresa 3-0 ai nerazzurri.

Fiorentina-Inter, anticipo di lusso della 20a giornata di Serie A.

Rispetto alla gara dell’andata le cose sono cambiate e non poco per le due squadre. L’Inter sta vivendo un momento difficile, con l’appuntamento con la vittoria che manca ormai da 4 giornate (due sconfitte e altrettanti pareggi), con in mezzo anche la delusione per il ko nel derby di Coppa Italia. Striscia di 8 risultati senza sconfitte in campionato invece per la Fiorentina (escludendo la sconfitta in Coppa con la Lazio), che dopo il pareggio interno con il Milan punta a fare punti anche con l’altra formazione milanese. Una vittoria permetterebbe ai viola di raggiungere momentaneamente la Samp in zona Europa League, mentre al contrario l’Inter con i 3 punti accorcerebbe le distanze dalla Juve seconda impegnata poi a Cagliari.

Le quote per le scommesse di Fiorentina-Inter.

Il match Fiorentina-Inter rappresenterà un'occasione importante per tutti gli scommettitori che hanno già iniziato a confrontarsi con le quote dei bookmakers sul match. Regna un equilibrio totale, con la vittoria dei viola e quella dei nerazzurri quotate allo stesso modo, ovvero a 2.60. Un pareggio invece ripagherebbe 3.30 volte la somma puntata.

Le scelte di Pioli e Spalletti.

Pochi dubbi sulle formazioni che dovrebbero scendere in campo venerdì sera all'Artemio Franchi. Pioli è pronto ad affidarsi al tridente con Chiesa e Thereau ai fianchi del terminale offensivo Simeone. Hugo sembra al momento favorito per una maglia da titolare in difesa complice la condizione fisica non ottimale di Pezzella. Nell'Inter, si va verso una riproposizione dell'undici anti Lazio. Senza D'Ambrosio e Miranda, spazio a Cancelo e Ranocchia, con l'unica novità che potrebbe essere rappresentata da Brozovic preferito a Gagliardini.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter.

FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Laurini, Vitor Hugo, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau



INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Santon; Vecino, Borja Valero; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi

Chievo-Udinese, le ultime sull'anticipo delle 18.

Prima di Fiorentina-Inter, appuntamento alle 18 con l'anticipo Chievo-Udinese. Due squadre che vivono un momento diametralmente opposto: crisi nera per i gialloblu reduci dal ko con il Benevento, in forma smagliante i bianconeri rigenerati dalla cura Oddo. Le quote dei bookmakers sorridono agli ospiti, la cui vittoria è data a 2.55. Un successo clivense invece pagherebbe 2.80 la posta scommessa. 3.10 per il pareggio. Per quanto riguarda le formazioni, Maran potrebbe fare a meno del non al top Inglese puntando sul tandem atipico Pucciarelli-Stepinski. Nei friulani diversi forfait, con Adnan e Behrami ko. Possibile chance dal 1′ per Maxi Lopez.

