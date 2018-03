L’Inter batte il Parma 2-0 e si qualifica per la finale del Torneo di Viareggio. La squadra di Vecchi sfiderà mercoledì prossimo la Fiorentina, che nella prima semifinale ha battuto 4-1 la Juventus. Il match è stato deciso dai gol, un per tempo, di Rover e Nolan. I nerazzurri confermano di essere una delle migliori realtà italiane a livello giovanile e cercheranno di vincere per la quarta volta negli ultimi undici anni la manifestazione.

2-0 al Parma, Inter in finale

La partita è molto tesa, la posta in palio è alta. L’Inter è nettamente favorita, ma non sente l’ansia da prestazione contro un ottimo Parma giunto a sorpresa tra le prime quattro. Il primo tempo va sui binari previsti. L’Inter attacca senza scoprirsi troppo, il Parma invece si difende bene e prova a ripartire.

Al 39’ i nerazzurri passano in vantaggio al 39’ con Rover che colpisce di testa e firma l’1-0. Nella ripresa la squadra allenata da Vecchi, che lo scorso anno guidò l’Inter dei grandi per qualche partita, gestisce il vantaggio prima di trovare il raddoppio con Nolan che al 75’, sempre di testa, firma il 2-0. Per l’Inter è la decima finale nel Viareggio, sette le vittorie, quattro negli anni Duemila, l’ultima tre anni fa.

Poker alla Juve, Fiorentina in finale dopo 7 anni

La squadra di Bigica ha servito il poker alla Juventus e dopo sette anni giocherà la finale del Torneo di Viareggio. Nel primo tempo segnano subito Lakti e Diakhate, nella ripresa accorcia Montaperto, che riapre la partita. La Fiorentina però è ‘on fire’ segna ancora con Gori e Diakhate, che fallisce anche un rigore, batte la Juve e conquista la finalissima. Inter e Fiorentina si ritroveranno in finale a distanza di sette anni. I viola cercano il successo che, sarebbe il nono, manca dal 1992. In caso di vittoria la dedica sarebbe tutta per Davide Astori.