La Fiorentina è la prima finalista della Viareggio Cup, i viola nella prima semifinale hanno sconfitto per 4 a 1 la Juventus. Mercoledì la squadra di Bigica si giocherà il titolo contro l’Inter o il Parma. Doppietta di Diakhate, gol di Gori, Lakti e Montaperto (autore della rete juventina). Sfuma così il sogno dei bianconeri che cercavano il decimo successo nella manifestazione.

Avvio super della viola

Lo scorso anno Fiorentina-Juventus fu la semifinale scudetto, quest’anno viola e bianconeri ancora si sfidano in una semifinale, ma di Viareggio. All’epoca come adesso vincono i viola. I ragazzi di Bigica, ex centrocampista che raggiunse anche la nazionale, partono forte e mettono sui binari voluti la partita. In campo c’è lo stesso undici che ha sconfitto il Sassuolo, campione in carica. Dopo tre minuti la Fiorentina ci prova già con Gori. All’8’ Muratore commette un errore, Lakti vince un contrasto e con un destro preciso batte Loria. Sette minuti più tardi arriva il gol del raddoppio. Altra disattenzione della difesa della Juve e altro gol viola, questa volta il marcatore è Diakhate. All’intervallo è 2-0.

17esima finale per la Fiorentina

Dal Canto, che da giocatore vinse il Viareggio nel 1994 con la Juventus (la Fiorentina fu sconfitta in finale), si fa sentire negli spogliatoi e al 50’ la partita si riapre con un gran gol di Montaperto. La Juve ci crede, ma il sogno del pareggio dura pochissimo. Zanandrea non è perfetto, Gori (bomber di campionato con 14 reti) sotto porta non sbaglia. La Juve molla, la Fiorentina continua ad attaccare. Diakhate scippa un rigore al compagno Sottil, calcia e sbaglia, ma poi si rifà piazzando il poker. Finisce 4-1. Manca la ‘decima’ la Juve, la Fiorentina torna in finale dopo sette anni. I viola, che non vincono dal 1992, giocheranno l’ultimo atto del Viareggio per la diciassettesima volta, se riuscissero a vincere eguaglierebbero il primato di Juventus e Milan.