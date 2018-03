Per l'imminente partita contro il Crotone di Walter Zenga, la Fiorentina non potrà probabilmente schierare Milan Badelj. Il centrocampista croato, che aveva lasciato Firenze per giocare con la sua nazionale, si è infatti infortunato durante il primo tempo della gara contro il Messico. Il giocatore di Stefano Pioli, atteso in città nelle prossime ore, è uscito dal campo prima dell'intervallo a causa di un infortunio al ginocchio come ha confermato lo stesso commissario tecnico croato, Zlatko Dalic.

La Fiorentina è stata subito informata dallo staff medico della Croazia, che ha comunicato al club viola il trauma subito da Badelj e specificato che "non è stato fatto alcun esame strumentale". Per avere un'idea precisa dell'entità dell'infortunio, bisognerà dunque attende i controlli e gli accertamenti che il centrocampista farà a breve con i medici viola.

Il futuro di Badelj

Diventato capitano della formazione gigliata, dopo la tragica scomparsa di Davide Astori, Milan Badelj è atteso da settimane importanti anche dal punto di vista contrattuale. In scadenza di contratto nella prossima estate, il 29enne di Zagabria è un profilo ritenuto interessante da molti club italiani e non. Dopo il lungo corteggiamento del Milan, il giocatore è ora nel mirino anche di Lazio, Roma, Torino e del Valencia del suo ex tecnico Vincenzo Montella.

Il club dei fratelli Della Valle, al lavoro anche per trattenere Federico Chiesa, cercherà fino all'ultimo di convincere il croato a firmare il rinnovo. La fascia al braccio e il lutto sconvolgente che ha colpito lo stesso Badelj e tutto il mondo viola, potrebbero però cambiare le cose e far cambiare idea al giocatore. Nelle prossime settimane, la tifoseria viola conoscerà il destino del suo nuovo capitano. Nell'attesa, spera di vederlo in campo il prima possibile: magari già dalla trasferta all'Olimpico con i giallorossi.