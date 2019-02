Facile definirla come il "Gronchi rosa" (ovvero il più famoso francobollo italiano emesso e poi ritirato e dunque divenuto ricercatissimo dai collezionisti) delle Figurine Panini. Stiamo parlando dell'immagine che ritrae Egidio Salvi, calciatore che nella stagione 1965-66 militava nel Brescia, che fu diffusa in pochissime copie all'epoca in quanto non sarebbe dovuta essere più stampata. A distanza di più di 50 anni, la figurina dell'ex Rondinella, è stata ritrovata in un solaio a Serravalle Scrivia in provincia di Alessandria

Perché la figurina di Egidio Salvi è una rarità

La ricercatissima figurina Panini di Egidio Salvi, giocatore del Brescia nella stagione di Serie A 1965-1966 è stata trovata come riportato da "La Stampa", dal pensionato Giuseppe Grosso. Quest'ultimo mentre riordinava alcuni album delle celebri figurine, appartenuti a lui e a suo fratello, ha recuperato la ricercatissima immagine di Salvi. Definita il Gronchi Rosa della Panini, la figurina in questione fu diffusa per la collezione dei calciatori dell'epoca in pochissime copie, in quanto "non doveva essere stampata". Infatti la casa editrice modenese all'epoca si accorse, quand'era troppo tardi, dell'assenza di spazio per attaccare l'icona di Salvi che compariva nelle riserve e dunque non avrebbe dovuto "meritare" la figurina".

La storia del Gronchi Rosa delle figurine Panini

Una sorpresa immensa per il signor Grosso che ha dichiarato: "Ho trovato in solaio una serie di figurine di quegli anni e in cima al blocchetto c'era proprio la figurina impossibile da attaccare". Una figurina rarissima, ben più di quelle che ad oggi sono considerate "introvabili", in primis quella di Pier Luigi Pizzaballa. Il proprietario infatti ricorda: "In tanti, non potendola attaccare, la buttarono via o la usarono per giocare. Così, con il tempo, di quella figurina si è persero le tracce. Negli ambienti dei collezionisti sono in pochi a poterla avere e mi risulta talmente rara da non avere un vero valore di mercato. Ho chiesto ai gruppi di settore qualche informazione e alcuni massimi esperti mi hanno confermato che è introvabile, alcuni addirittura dicono di non averla mai vista".

Le 10 figurine Panini introvabili

Sono 10 le figurine più introvabili della storia del calcio italiano. In primis quella di Pier Luigi Pizzaballa, portiere dell'Atalanta degli anni '60. Spesso e volentieri il suo posto nell'album è rimasto vuoto e solo pochi appassionati sono riusciti a trovarlo, anche spendendo cifre tutt'altro che leggere. Discorso simile per Gigi Riva e Rizzo del Cagliari 1965, Gianni Rivera del Milan nella stagione 1961/1962, Umberto Depetrini del Livorno 1967/1968, Pietro Battara, portiere della Samp di fine anni '60, Sergio Maddé, centrocampista del Verona, Cuccureddu l’introvabile della Juventus, Boranga, Vinicio Verza, riserva di Causio in bianconero e una serie di figurine speciali con le firme di 12 stelle della Serie A della stagione 2009-2010, un totale di 600 immagini che sono ricercatissime dai collezionisti che per loro hanno speso fino a 1500 euro.