E' partito il conto alla rovescia per le elezioni federali del prossimo 29 gennaio. Dopo aver ufficializzato la sua candidatura alla presidenza della Figc, Damiano Tommasi ha deciso di lanciare la sua campagna elettorale via social con un post dal titolo "3 idee per il calcio". Un'idea innovativa quella del presidente dell'Assocalciatori che ha lanciato l'hashtag #cambiamoilcalcio pronto a prendere in considerazioni le idee più brillanti e più condivise per dare il la alla rinascita del calcio italiano dopo il flop Mondiale.

La campagna social di Damiano Tommasi.

Sul suo profilo ufficiale Twitter l'ex centrocampista ha dunque lanciato la sua curiosa iniziativa, con questo messaggio: "Ciao a tutti, iniziando il mio cammino verso le elezioni del 29 gennaio lancio questa campagna. Inviate attraverso i social (Facebook, Instagram, Twitter, con l'hashtag #cambiamoilcalcio) le vostre idee per il calcio che verra‘. Le 3 che otterranno il maggior consenso mi impegnerò, da presidente Figc, a valutarne la fattibilità e a portarle avanti. Quindi…spazio alle vostre idee: #cambiamoilcalcio".

Tommasi scoraggia con ironia i detrattori.

E non manca anche una battuta a scoraggiare già i detrattori, con ironia. Questo il Post Scriptum di Tommasi: "ovviamente se una delle idee fosse ‘te ne devi andare'… Non la prenderei in considerazione perché non potrei portare avanti le altre 2″.

Le elezioni per il presidente della Figc il 29 gennaio.

Appuntamento dunque a fine mese e precisamente il 29 gennaio per l'elezione del presidente della Figc. Tommasi ha comunicato ai presidenti di Lnd e Lega Pro Cosimo Sibilia e Gabriele Gravina la sua candidatura e dovrà fare i conti proprio con loro nella corsa al vertice, senza escludere la possibilità di dover affrontare un nome a sorpresa che potrebbe essere noto intorno al 10 gennaio.