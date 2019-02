La tragica morte di Emiliano Sala, ricordato anche prima delle partite degli ottavi di Champions League, ha finito per coinvolgere tutto il movimento calcistico internazionale. A rimanere scioccati dalla scomparsa dell'attaccante argentino ex Nantes, sono stati anche gli sviluppatori di Fifa 19: il videogioco più famoso al mondo, prodotto dalla Electronic Arts. La software house statunitense ha così deciso di ritirare la carta di Sala, a disposizione per l'Ultimate Team, per evitare speculazioni sul prezzo.

"Alla Community di Fifa, siamo addolorati dalla scomparsa di Emiliano Sala – hanno fatto sapere dalla EA Sport – Nel rispetto della sua memoria, abbiamo preso le seguenti decisioni: Sala sarà rimosso dalla squadra FC Nantes nel gioco, i suoi oggetti FUT non saranno più disponibili nei pacchetti e il loro prezzo sarà fissato in maniera permanente al loro attuale valore. Esprimiamo nuovamente la nostra vicinanza alla sua famiglia, al Cardiff City, al FC Nantes e ai suoi fan di tutto il mondo".

Il precedente con Davide Astori

Nella simulazione calcistica della Electronic Arts, grazie alla modalità Ultimate Team, esiste infatti la possibilità di creare la propria squadra del cuore acquistando con denaro reale le carte dei giocatori preferiti: carte che poi si possono anche scambiare e rivendere attraverso una casa d'aste interna. Opportunità che, secondo la software house americana, avrebbe potuto favorire speculazioni sul prezzo della card di Sala.

Un problema che si era presentato anche qualche mese fa, dopo la tragica morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Nelle settimane successive alla sua triste scomparsa, il giocatore viola non venne completamente rimosso dal gioco e diversi videogiocatori di Ultimate Team su Fifa 18, dopo aver comprato diverse carte del giocatore viola, specularono sulla sua morte rivendendo le stesse a prezzi esorbitanti.