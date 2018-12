"Cara EA Sports ti scrivo". Axel Witsel ha utilizzato i social network, e in particolare Twitter, per contattare gli sviluppatori del popolare videogioco calcistico FIFA 19. Il motivo? Una richiesta particolare da parte del centrocampista del Borussia Dortmund e del Belgio, quella di vedere modificato il suo personaggio nel gioco. Effettivamente, a parte i capelli a raggiera, il volto di Witsel nel videogioco è molto differente da quello del centrocampista classe 1989.

in foto: Foto: https://twitter.com/axelwitsel28/status/1075421480354226176/photo/1

Axel Witsel si lamenta per il suo personaggio all'interno di FIFA 19

Inserito nel Team of the Week del FIFA 19 Ultimate Team, Axel Witsel ha colto la palla al balzo. Appresa la notizia su Twitter, il giocatore belga ha deciso di commentare il post della EA Sport, l'azienda produttrice del popolare videogioco per chiedere una modifica del suo personaggio. A Witsel in particolare non va giù la scarsa somiglianza tra il suo volto, e quello del suo clone virtuale. Ecco allora il post dal contenuto inequivocabile: "Grazie. Ma potreste sistemarmi la faccia nel gioco". Il tutto con la foto del personaggio Axel Witsel nel videogioco che non rende giustizia all'ex di Benfica, Zenit San Pietroburgo e Tianjin.

Witsel come Lingard, le proteste con la EA Sports

Nei prossimi aggiornamenti del gioco le richieste di Axel Witsel saranno prese in considerazione dalla EA Sports? Tutto può succedere, anche perché non è la prima volta che un calciatore si lamenta per la scarsa somiglianza con il personaggio del videogame. Basti pensare a Jesse Lingard, il centrocampista offensivo del Manchester United che oltre a contestare il look disegnato per lui in FIFA 19 rispetto alla realtà, ha "protestato" anche per le caratteristiche tecniche del Lingard presente nel gioco.