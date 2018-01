Arriva la super luna e porta novità importanti per i videogiocatori. Su FIFA 18, il popolare videogame calcistico, tornano le “Ultimate Scream”, ovvero le speciali carte che gli sviluppatori avevano già introdotto a ottobre e novembre in occasione di Halloween. Si tratta dunque di una selezione di 23 giocatori che saranno potenziate con il FIFA Ultimate Team che diventa per l’occasione il FIFA Ultimate Scream.

FIFA 18 Ultimate Scream, potenziati i valori di 23 calciatori.

I videogiocatori di FIFA 18 dunque per 48 ore potranno giovare delle carte FIFA Ultimate Scream. Una selezione di 23 carte potenziate relative ai calciatori che si sono meglio disimpegnati nelle prima settimane della stagione. Non mancano anche gli "italiani", come l'interista Perisic, e gli juventini Cuadrado e Khedira, tutti potenziati in occasione della luna piena. Presenti anche Depay, Ozil, Carrasco, Ribery, Benzema, Kovacic, Deulofeu, Kluivert jr. Boateng e altri giocatori che militano nei top 5 tornei del Vecchio Continente.

Quando si potranno usare le carte Scream.

Le speciali carte Ultimate Scream, proprio come la luna piena, non saranno disponibili per sempre ma solo per un breve periodo. Dalle 21 del 2 gennaio fino al 4 gennaio, per 48 ore in cui i videogiocatori potranno sfruttare questa possibilità già garantita in passato dalle 19 del 20 ottobre, e il 3 novembre. Incrementi nei valori delle 23 stelle del panorama calcistico internazionale, che subito dopo la conclusione dell'effetto "superluna" torneranno normali.