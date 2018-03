Tra i sogni di mercato di Aurelio De Laurentiis, intenzionato a convincere Maurizio Sarri con una serie di acquisti da grande squadra, c'è anche Lucas Torreira: autentica rivelazione della Sampdoria di Marco Giampaolo. Il 22enne centrocampista uruguaiano, che ha attirato su di sé l'interesse di molto club italiani e non, è in cima alla lista che il tecnico partenopeo ha consegnato al direttore sportivo Giuntoli.

Secondo il mister campano, Torreira sarebbe infatti l'eventuale sostituto perfetto di Jorginho: anche lui richiesto a gran voce da diversi top club. Incalzato dalle domande sul suo giocatore, il patron della Sampdoria ha risposto con la sua consueta efficacia: "Torreira al Napoli? Andrà dove gli pare – ha risposto Massimo Ferrero, intervistato a margine della riunione di Lega che si è svolta a Roma – Se tua moglie vuole andare con uno con gli occhi azzurri che fai? Non puoi fare niente".

L'offerta di De Laurentiis

"Il suo eventuale trasferimento è un’altra cosa di cui dovremo discutere – ha aggiunto il numero uno del club genovese – Però se un giocatore si mette un testa di andare da un’altra parte, noi club non possiamo fare niente. E' anche vero che il calciatore ha un contratto con me e deve fare anche quello che dico io, oppure deve esserci un trasferimento di pari livello". I tifosi blucerchiati, nonostante le parole di Ferrero, sanno però che molto probabilmente Torreira lascerà Genova già a fine stagione.

Secondo il quotidiano napoletano "Il Mattino", l'accordo per l'acquisto del giocatore sarebbe dietro l'angolo. Il Napoli avrebbe infatti superato la concorrenza trovando già un'intesa con la Sampdoria. I buoni rapporti tra i due presidenti, hanno ovviamente aiutato e come riportato dal giornale partenopeo, De Laurentiis avrebbe proposto a Ferrero un'offerta di 28 milioni di euro per il cartellino dell'uruguaiano: una cifra che è stata ritenuta all'altezza dal club blucerchiato