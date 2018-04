Fernando Torres ha deciso che a fine anno appenderà le scarpette al chiodo. È difficilissimo per noialtri che abbiamo visto nascere e crescere un talento così accettare che El Niño abbia preso questa decisione ma purtroppo questo giorno è arrivato. L'Atlético Madrid, che ha coltivato il suo talento per undici anni, lo accompagnerà fino alla fine del suo percorso da calciatore: una cosa non da tutti perché Torres ha preso questa decisone cosciente di quello a cui andava incontro e il bagaglio che rimarrà a noialtri è talmente tanto importante che non è facile racchiudere in pochissime giocate, pur non sapendo cosa potrebbe combinare nelle ultime giornate di Liga. Una punta completa, forte sulle palle in profondità e nel gioco: il centravanti di Fuenlabrada è uno degli attaccanti più importanti della storia calcistica spagnola e nonostante qualche periodo di appannamento rimane sempre uno dei punto di riferimento dei giovani attaccanti.

El Niño non lascia scampo al Betis

Il 2 novembre 2003 Fernando Torres ha realizzato uno dei goal più belli della sua carriera. Il Villamarín è il palcoscenico e il Betis l'avversario: al 40′ Jorge Larena sventaglia una palla in aerea per Fernando Torres che la colpisce al volo e la manda sotto l'incrocio opposto di Contreras. Già lì si capace la qualità de El Niño.

Lancio di Simeone, goal di Torres: nulla lasciato al caso

La rete contro il Valencia è uno degli emblemi del calcio di Torres: Fernando ha sempre amato ricevere la palla nello spazio e quando ha visto quella palla del Cholo cadere dal cielo ha mostrato ciò di cui è capace. Controllo con il collo del piede, dribbling e tiro a incrociare sul primo palo: micidiale. A distanza di anni Diego è in panca e Torres è in campo ma non sembra cambiato nulla.

Anfield Road, la sua seconda casa

Il passaggio al Liverpool ha portato a Torres una vetrina ancora più importante rispetto a quella del Vicente Calderon di quei periodi: la rete con il Balckburn Rovers è l'emblema di un sodalizio che non ha portato titoli ma che la Kop non dimenticherà mai.

Chelsea, i goal più importanti della storia Blues

A fine gennaio 2011 si trasferisce al Chelsea per 50 milioni di sterline (circa € 58,5 milioni) ma non sono tutte rose e fiori e Torres ha diversi problemi per ambientarsi e mostrare il suo valore. Le reti più importanti le segna nella semifinale di ritorno di Champions contro il Barcellona, vinta contro il Bayern ai rigori, e nella finale di Europa League contro il Benfica, vinta grazie alla sua rete e quella di Ivanovic.

Madrid non si cambia con nulla: Torres is back

Dopo la brutta esperienza al Milan Torres è tornato a casa e il 12 febbraio dello scorso anno al Vicente Calderón ha siglato contro il Celta Vigo una delle reti più belle di sempre con la maglia dell'Atletico: controllo sul passaggio di Carrasco e conclusione di rovescio alle spalle di Sergio Álvarez. Attaccante vero, quello che è sempre stato.

Torres al Wanda: è storia!

Fernando Torres ha scritto un'altra pagina di storia d'amore con l'Atlético Madrid quando ha segnato il suo primo goal nel nuovo stadio dell'Atletico Madrid: il 29 novembre 2017 con l'Elche il centravanti dei colchoneros ha messo la sua firma sul 3-0 finale e in quel momento si è verificato uno di quei moneti che sai che non capiterà mai più.

El Niño, un vincente

Il modo più bello per salutare un calciatore fantastico come Fernando Torres è, sicuramente, ricordare la rete che ha deciso l'Europeo del 2008 contro la Germania a Vienna. Oltre a quel trofeo, con la Roja ha centrato anche il Mondiale del 2010 in Sudafrica e l'altro Europeo del 2012. Torres è l'unico spagnolo ad essere presente in tutte le finali che le sue squadre hanno disputato: un vincente vero. Questo ragazzo ha messo in mostra qualità e fisicità di grande livello e qualche stagione di basso profilo non cambierà il giudizio sulla sua stupenda carriera. Mucha suerte Niño!