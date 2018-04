Era tornato con la voglia di un ragazzino, se ne va con la consapevolezza di un uomo. Fernando Torres, il Ninho, saluta l'Atletico Madrid, la sua casa sportiva, laddove tutto iniziò e dove è tornato dopo altre avventure non positive. Davanti agli anni che avanzano, di fronte alle scelte di Simeone, insieme a compagni che stanno costruendo un nuovo progetto tecnico, il 34enne attaccante spagnolo ha deciso di lasciare e andare altrove. Un atto d'amore, l'ultimo, verso i Colchoneros.

Cresciuto nell'Atletico e andato via nel 2007, quando venne ceduto al Liverpool, Fernado Torres era tornato nel gennaio 2015 a Madrid, per rivestire i colori Colchoneros, dopo la deludente parentesi in Serie A al Milan. Ma a giugno ci sarà il definitivo divorzio, anticipato dallo stesso attaccante.

L'addio consapevole ai Colchoneros

Non c'è lo strappo, nemmeno un a incomprensione di fondo con club o tecnico. E' semplicemente una scelta dettata dalla consapevolezza di non poter più dare quanto l'Atletico chieda. Torres dice addio ai Colchoneros, continuerà però a giocare, altrove, perché la voglia di calcio supera molte barriere.

Sento di poter continuare a giocare, qui non lo sto facendo e questo mi ha spinto a prendere questa decisione. Non c'è mai un momento giusto per dire addio ma sto avendo molto poco spazio: tutto ha un inizio e una fine.

Numeri da comprimario

Torres in stagione è stato utilizzato con il contagocce da Diego Siemone e ha segnato pochissimo, dando scarso contributo alla causa biancorossa, sia in Lica che in Europa. 34 partite totali, di cui 20 in campionato ma solamente 3 volte dal primo minuto. Torres è subentrato in 17 occasioni e soprattutto è rimasto a guardare in 10 gare. 501 minuti in totale e solo 2 gol.