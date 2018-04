L'esperienza nella Serie A è stata una parentesi indimenticabile per Felipe Melo. Rientrato in Brasile nel gennaio 2017 per concludere la sua carriera nel Palmeiras, il centrocampista brasiliano in Italia ha giocato sei stagioni e vestito le maglie di tre squadre: Fiorentina, Juventus e Inter. A pochi giorni dalla super sfida di San Siro, che per Spalletti e Allegri ha un valore particolarmente significativo, il 34enne di Rio De Janeiro ha voluto dire la sua in un'intervista rilasciata a FcInter1908.it.

"Sono interista da piccolo, dai tempi di Simeone e Veron che sono i miei idoli, e spero vincano i nerazzurri – ha dichiarato Felipe Melo – Se la squadra entra in campo concentrata, può vincere. Un risultato? Dico 1-0, con gol di Icardi. La Juventus? Devo ringraziare tantissimo i bianconeri e non posso dire che non è nel mio cuore perché ho scritto una parte della mia storia anche lì".

La Juventus e Thohir

Dai novanta minuti del Meazza, passano le strade che portano agli obiettivi principali di Inter e Juventus. Per la lotta scudetto, Felipe Melo pare avere le idee chiare: "I bianconeri possono permettersi di perdere una partita senza crollare – ha continuato il verdeoro – E’ ancora in testa al campionato ed è molto forte. Inter e Napoli non possono pensare che la Juventus sia morta, quest’anno non l’ho vista perdere due partite di seguito. Ha alcune partite difficili, ma anche quelle del Napoli non sono da sottovalutare".

Le ultime parole, decisamente pesanti, Felipe Melo le ha poi dedicate al suo ex presidente: "Thohir non capisce niente di calcio, mentre ho avuto poco tempo per conoscere la proprietà cinese. È difficile così. L’Inter si deve basare su Zanetti, idolo storico del club, e sul direttore. Non credo che Thohir e i cinesi siano come Moratti, che mastica calcio e vive di questa passione".