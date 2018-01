La Lazio si prende il terzo posto solitario, la Roma resta attardata. Questi gli esiti sulla classifica dei due recuperi di serie A disputati ieri, che hanno visto impegnati le romane. Partita senza storia all'Olimpico. Anche senza Immobile, la squadra di Inzaghi non lascia scampo all'Udinese dell'ex Oddo, grazie all'inedita coppia d'attacco composta da Nani e Felipe Anderson (autore di assist e gol). Ad aprire le marcature, però, è un autogol: su cross dalla destra di Basta, Milinkovic-Savic si avventa da centro area, ma è anticipato da Samir che insacca alle spalle di Bizzarri. Alla ripresa, quindi è il turno degli attaccanti, prima Nani insacca un assist perfetto di Anderson, quindi è il centrocampista brasiliano a triplicare prima del 90′.

Nell'altro recupero, Di Francesco schiera a sorpresa il partente Dzeko in un tridente completato da Defrel e Under. Il primo tempo è di marca giallorossa con Viviano chiamato a un paio di interventi molto complicati contro Pellegrini e Nainggolan. Dall'altra parte la Samp prova a farsi vedere ma Alisson non corre particolari rischi, almeno sino all'occasione che cambia il match: Kolarov colpisce di braccio un pallone in area e Orsato concede il rigore. Dal dischetto si presenta Quagliarella che segna il 16° gol stagionale. Nel secondo tempo l’inerzia si inverte: sono i blucerchiati ad andare più volte vicini al raddoppio, ma al 91’ proprio Dzeko sigla il gol del pari. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata pi nel dettaglio alle prestazioni individuali attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Lazio-Udinese.

Voti e pagelle.

Lazio: Strakosha (7 dallq Gazza e 6,5 dal Corrierw), Wallace (5,5 e 6,5), De Vrij (6,5 e 7), Radu (7), Basta (6,5), Parolo (7), Leiva (7,5), Milinkovic (6,5 e 7), Lulic (6,5), Lukaku (6 e 6,5), Felipe Anderson (7,5), Nani (7 e 7,5), Alberto (6). Sampdoria: Bizzarri (5,5), Nuytinck (5,5 e 5), Danilo (5), Samir (5), Larsen (5,5), Fofana (6 e 7), Hallfredsson (5,5 e 6), Barak (6), De Paul (6,5 e 6), Pezzella (5,5 e 6,5), Lopez (5,5 e 6,5), Perica (5,5), Jankto (6).

Sampdoria-Roma.

Voti e pagelle.

Sampdoria: Viviano (6,5 e 7), Bereszynski (6 e 6,5), Silvestre (6), Ferrari (7 e 6), Strinic (5,5 e 6), Murru (5 e sv), Barreto (6 e sv), Torreira (6,5 e 7), Linetty (5 e 7), Praet (7,5 e 7), Ramirez (6,5 e 7), Quagliarella (6,5), Caprari (6,5 e 6), Zapata (5,5 e 6). Roma: Alisson (7 e 6,5), Florenzi (6,5 e 7), Manolas (6,5), Fazio (5 e 7), Kolarov (5), Pellegrini (7), Strootman (5 e 6), Nainggolan (6 e 6,5), Defrel (5 e 5,5), Schick (6,5), Dzeko (6 e 7), Under (5), Antonucci (6,5 e 7).