Nella giornata di addio alla Juventus di Buffon, i bianconeri regolano in scioltezza il Verona e si godono la settima passerella scudetto di fila (tragedia sfiorata nella festa in città), la quarta per mister Allegri (che ha inviato anche un messaggio al Napoli). Contro i veneti già retrocessi da tempo, si conclude sul 2-1, a margine di una partita da ritmi già estivi e con il portiere veronese Nicolas che ha permesso di mantenere entro certi margini il passivo con alcune belle parate.

I gol della Juventus arrivano tutti nel primo tempo: al 4′ la sblocca Rugani con un bel tap-in, dopo la respinta di una conclusione a botta sicura di Douglas Costa. Passano tre minuti e ci pensa Pjanic su punizione, la specialità della casa. Intorno all'ora di gioco, Allegri richiama Buffon in panchina per i saluti finali col suo pubblico. A questo punto, come già in passato per Del Piero, comincia un altro match con lo sguardo rivolto più verso bordo campo, dove il numero 1 bianconero ha abbracciato chiunque.

Nel finale, quindi, c'è spazio anche per il gol di Cerci al 76′, su assist di Romulo, quando la Juve ha ormai staccato la spina e con in porta Pinsoglio alla prima presenza stagionale. A tempo scaduto, rigore per i bianconeri, il pubblico manda sul dischetto Lichtsteiner, all'ultima gara con la Juve, ma lo svizzero forse per l'emozione si fa ipnotizzare dal portiere. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali del match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Juventus-Verona

Voti e pagelle

Juventus: Buffon (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Pinsoglio (6), Lichtsteiner (6), Rugani (6 e 6,5), Barzagli (6 e 6,5), Alex Sandro (6), Pjanic (7), Marchisio (6 e 6,5), Sturaro (6 e 5), Bentancur (6 e 6,5), Dybala (6,5 e 7), Douglas Costa (6,5 e 7), Higuain (6), Mandzukic (6). Verona: Nicolas (7), Ferrari (6), Caracciolo (6,5 e 6), Bearzotti (5), Souprayen (6), Fares (6), Romulo (6,5 e 7), Fossati (6 e 5,5), Danzi (6), Aarons (5 e 4,5), Zuculini (6), Cerci (6,5 e 6), Matos (5 e 6).