Si è rischiata una vera e propria tragedia questo pomeriggio tra le strade della Torino bianconera, invasa da una folla di tifosi in festa per il 36° scudetto, il settimo consecutivo. Tra le tante manifestazioni d'affetto e di gioia c'è anche chi si è procurato qualche mezzo occasionale e lo ha allestito tra bandiere, spray e striscioni per accodarsi al corteo ufficiale della società con i pullman scoperti.

Purtroppo un mezzo di alcuni tifosi, un camioncino, è incappato in un pericolosissimo incidente, cercando di infilarsi nella traiettoria dei pullman con sopra i giocatori, regolarmente autorizzati dalle forze dell'ordine. Il camion ha urtato i fili della corrente elettrica del tram e nell'urto ci sono stati dei feriti.

Due tifosi gravi. All'inizio sembrava fosse un semplice occasionale incidente di percorso, con il mezzo che non ha visto i fili e ne è rimasto incastrato. non passava corrente e quindi il pericolo più grave era stato scampato. Poi, però, le prime notizie allarmanti: due tifosi bianconeri sarebbero stati ricoverati d'urgenza.

L'incidente. E' diventato dunque più grave di quanto sembrasse in un primo momento il bilancio dell'incidente in cui è rimasto coinvolto il mezzo di tifosi della Juventus. Durante la festa di oggi pomeriggio sono saliti a sei i feriti, di cui due ricoverati in codice rosso all'ospedale San Giovanni Bosco. Erano sul camion allestito con bandiere e drappi bianconeri appartenenti agli ultrà di Tradizione, non autorizzato dalle forze dell'ordine ma che ha tentato di accodarsi al corteo del pullman dei giocatori della Juventus.

L'incidente è avvenuto in corso Grosseto, all'altezza di via Chiesa della Salute, dove il mezzo si è incastrato nei cavi del tram, anche se in quel momento non passava la corrente elettrica. Nell'urto i sei tifosi sono rimasti feriti e di questi due appaiono gravi.