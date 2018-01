Tutto come da pronostico nel posticipo della 21a giornata di serie A: Juventus vittoriosa e di nuovo a stretto contatto con il Napoli, ora di nuovo distante un solo punto in classifica. All'Allianz Stadium, i bianconeri non faticano più di tanto ad aver ragione di un Genoa intento, più che altro, a cercare di rimanere in partita, ma senza mai affondare i colpi dalle parti di Szczesny, perlopiù inoperoso ad eccezione di un paio di uscite nel finale del match.

La squadra di Allegri, invece, dopo aver fatto le prove generali con Pjanic all'8′ su punizione, passa in vantaggio al quarto d'ora sull'asse Mandzukic-Douglas Costa (triangolo perfetto sui due lati del campo e tocco sotto del brasiliano a due passi dal portiere). Un vantaggio che spinge i bianconeri a controllare, senza spingere sull'acceleratore con il primo tempo che si chiude sull'1-0. Alla ripresa Higuain e soci provano a chiudere la pratica con Alex Sandro, Pjanic e Lichtsteiner ma il risultato non cambia. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali del match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Juventus-Genoa.

Voti e pagelle.

Juventus: Szczesny (6), Lichtsteiner (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Benatia (6), Chiellini (6,5), Alex Sandro (6 e 5,5), Asamoah (5,5 e sv), Khedira (6 e 5,5), Sturaro (6), Pjanic (5,5), Matuidi (6,5), Douglas Costa (7), Higuain (5,5), Mandzukic (6,5). Genoa: Perin (6 e 6,5), Izzo (6 e 6,5), Spolli (5,5), Rossettini (5), Rosi (6 e 5), Rigoni (5), Galabinov (6 e 5,5), Bertolacci (6 e 5), Omeonga (6), Laxalt (5), Taarabt (5 e 5,5), Lazovic (5,5), Pandev (5 e 5,5).

Inter-Roma.

Voti e pagelle.

Inter: Handanovic (6), Cancelo (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Skriniar (6,5 e 7), Miranda (6,5 e 6), Santon (4,5), Vecino (6,5 e 7), Gagliardini (4 e 5), Candreva (6 e 5,5), Borja Valero (5,5 e 6), Perisic (5 e 7), Icardi (6,5), Eder (6,5 e 6), Brozovic (6,5). Roma: Alisson (7,5 e 8), Florenzi (6), Manolas (5,5 e 6), Fazio (5 e 5,5), Kolarov (6), Pellegrini (6), Strootman (6,5), Nainggolan (6 e 6,5), Gerson (6), Dzeko (5,5 e 5), El Shaarawy (6,5), Juan Jesus (5,5 e sv), Bruno Peres (sv e 5,5).

Atalanta-Napoli.

Voti e pagelle.

Atalanta: Berisha (6 dalla Gazza e 7 dal Corriere), Toloi (6 e 6,5), Caldara (5,5), Masiello (7,5 e 7), Hateboer (5,5), Cristante (6,5), Freuler (5,5), Spinazzola (5), Gosens (5,5 e 6), Ilicic (6), Haas (5,5 e sv), Cornelius (6 e 5,5), Gomez (4,5 e 5,5). Napoli: Reina (6,5 e 7), Hysaj (6), Albiol (6,5 e 6), Koulibaly (6 e 6,5), Mario Rui (5,5 e 6), Allan (7 e 7,5), Jorginho (6 e 6,5), Zielinski (5,5), Callejon (6 e 6,5), Mertens (7), Insigne (5 e 6), Hamsik (5,5 e 6).

Lazio-Chievo.

Voti e pagelle.

Lazio: Strakosha (6,5), Bastos (6), De Vrij (6,5 dalla Gazza e 7,5 dal Corriere), Wallace (5 e 5,5), Marusic (6,5 e 7), Parolo (6,5), Lucas Leiva (7 e 8), Milinkovic-Savic (8 e 8,5), Nani (7 e 7,5), Lulic (6), Lukaku (6,5), Luis Alberto (7 e 7,5), Immobile (6), Felipe Anderson (6,5). Chievo: Sorrentino (5,5 e 5), Cacciatore (6), Bani (5), Tomovic (5), Gobbi (5,5 e 4,5), Bastien (5 e 5,5), Radovanovic (6,5), Hetemaj (6), Birsa (5,5 e 5), Leris (5,5), Stepinski (5), Pellissier (5,5 e 5), Pucciarelli (7).

Sampdoria-Fiorentina.

Voti e pagelle.

Sampdoria: Viviano (6), Bereszynski (6), Silvestre (7 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Ferrari (5,5 e 6), Strinic (6 e 6,5), Linetty (7 e 6,5), Torreira (7 e 6,5), Praet (7 e 6,5), Ramirez (7,5), Quagliarella (8), Caprari (6 e sv), Kownacki (5 e 6), Zapata (6). Fiorentina: Sportiello (6,5), Laurini (5,5 e 5), Pezzella (4,5), Victor Hugo (5), Biraghi (5,5), Chiesa (6), Badelj (6 e 5,5), Benassi (5), Saponara (6), Eysseric (5 e 5,5), Sanchez (6,5 e 6), Babacar (4,5), Gil Dias (5 e 6), Simeone (5 e 5,5).

Cagliari-Milan.

Voti e pagelle.

Cagliari: Cragno (7), Romagna (6), Ceppitelli (5 dalla Gazza e 4,5 dal Corriere), Pisacane (6 e 5,5), Faragò (6,5), Ionita (5 e 5,5), Cigarini (6,5 e 5,5), Barella (6 e 6,5), Padoin (6 e 5,5), Sau (6 e sv), Pavoletti (6 e 5,5), Deiola (5,5 e 5). Milan: Donnarumma (5), Calabria (5,5 e 6), Bonucci (6), Romagnoli (7 e 6,5), Rodriguez (5), Kessié (7,5), Biglia (7 e 5,5), Bonaventura (6 e 6,5), Suso (5,5), Kalinic (6,5), Calhanoglu (5,5 e 6).

Bologna-Benevento.

Voti e pagelle.

Bologna: Mirante (6,5), Mbaye (6), De Maio (6,5), Maietta (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Masina (6), Dzemaili (6,5 e 6), Poli (6 e 6,5), Pulgar (6 e sv), Donsah (5,5), Verdi (7,5 e 7), Destro (6,5), Di Francesco (6), Palacio (6,5). Benevento: Belec (5,5 e 5), Venuti (6,5 e 6), D'Alessandro (5,5 e sv), Costa (6), Billong (5,5), Djimsiti (5,5 e 5), Brignola (5 e 6), Djuricic (6,5 e 5,5), Memushaj (6 e 5,5), Viola (6,5 e 6), Lombardi (5,5), Letizia (5,5), Guilherme (6,5 e 6), Coda (6).

Udinese-Spal.

Voti e pagelle.

Udinese: Bizzarri (7 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Nuytinck (5 e 6), Danilo (5,5 e 6,5), Samir (6 e 6,5), Larsen (5 e 6), Barak (5 e 5,5), Balic (5,5), Maxi Lopez (5,5 e 6), Jankto (5), Hallfredsson (6), Pezzella (5), De Paul (6 e 5,5), Lasagna (5 e 6). Spal: Gomis (4 e 4,5), Cionek (6,5 e 6), Vicari (6), Felipe (5,5 e 6), Lazzari (6,5), Kurtic (7 e 6), Viviani (7 e 6), Grassi (5,5 e 6), Mattiello (6,5 e 5,5), Floccari (6,5), Antenucci (6,5 e 6).

Sassuolo-Torino.

Voti e pagelle.

Sassuolo: Consigli (6), Lirola (5,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Goldaniga (6,5), Acerbi (6), Peluso (6), Missiroli (6 e 5,5), Magnanelli (6), Duncan (6,5), Berardi (7 e 6), Falcinelli (5), Politano (5,5 e 6), Ragusa (5 e 5,5), Matri (5 e 6,5). Torino: Sirigu (6,5 e 7,5), De Silvestri (6), N'Koulou (6 e 6,5), Burdisso (6,5 e 6), Molinaro (5,5), Baselli (5 e 6), Rincon (5,5), Obi (6 e 6,5), Ansaldi (6), Iago Falque (5 e 5,5), Niang (6 e 6), Berenguer (5,5 e 6), Moretti (6).

Verona-Crotone.

Voti e pagelle.

Verona: Nicolas (6 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Ferrari (6 e 5,5), Caracciolo (6,5 e 6), Heurtaux (6 e 5,5), Pazzini (6 e 5), Fares (5,5), Romulo (4 e 5), Zuculini (3 e 4,5), Buchel (5,5), Valoti (5), Verde (5 e 6), Matos (5 e 6), Petkovic (5,5 e 6), Calvano (6 e 5). Crotone: Cordaz (6 e 6,5), Sampirisi (7 e 6,5), Capuano (7 e 6), Ceccherini (7 e 6,5), Martella (6,5), Barberis (7 e 7,5), Mandragora (6,5 e 6), Benali (7 e 6,5), Ricci (7,5 e 8), Trotta (6 e 6,5), Budimir (6), Stoian (7).