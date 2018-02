Le assenze non fermano il Napoli contro la Lazio, il Milan cala il poker con la Spal, rallenta l'Atalanta a Crotone. Questi i risultati degli anticipi della 24a giornata di serie A. Al San Paolo i partenopei vanno subito sotto di un gol (De Vrij), ma poi pareggiano con Callejon e ribaltano la situazione in virtù dell'autogol di Wallace, della rete fortunosa di Mario Rui (perché il gol non è di Zielinski?) e del poker di Mertens. Nel match delle 15, 4-0 del Milan a Ferrara contro una sempre più pericolante Spal.

Match winner Cutrone che, già dopo 2′, trova il vantaggio sfruttando una corta respinta di Meret; quindi il raddoppio nella seconda frazione ribadendo in rete una sua stessa conclusione finita sul palo. Al 73′ quindi c'è gloria anche per Biglia e al 90′ anche la prima rete in rossonero di Borini. A Crotone, l'Atalanta rischia di lasciarci le penne su un campo reso ai limiti della praticabilità dalla pioggia scrosciante. Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio e senza situazioni degne di nota, alla ripresa è Mandragora a sfruttare una topica di Berisha firmando l'1-0. Quando i calabresi sembrano avviati verso il ritorno alla vittoria, però, ecco Palomino risolvere in mischia fissando l'1-1.

Napoli-Lazio.

Bonus e malus.

GOL: Callejon, Mario Rui, Mertens, De Vrij

AUTOGOL: Wallace (-2)

GOL SUBITI: Reina (-1), Strakosha (-4)

ASSIST: Jorginho, Zielinski, Callejon, Immobile

AMMONITI: Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Parolo

Spal-Milan.

Bonus e malus.

GOL: Cutrone (2), Biglia, Borini

GOL SUBITI: Meret (-4)

ASSIST: Montolivo

AMMONITI: Simic, Mattiello, Schiattarella, Kessié, Biglia, Bonucci

Crotone-Atalanta.

Bonus e malus.

GOL: Mandragora, Palomino

GOL SUBITI: Cordaz (-1), Berisha (-1)

AMMONITI: Capuano, Budimir, Faraoni, Nalini, Palomino, Toloi

Fiorentina-Juventus.

Bonus e malus.

GOL: Bernardeschi, Higuain

GOL SUBITI: Sportiello (-2)

AMMONITI: Dias, Thereau, Biraghi, Lichtsteiner, Alex Sandro, Benatia