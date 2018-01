L'Inter non supera la Fiorentina, Chievo e Udinese non vanno oltre il pari. Questi i risultati dei due anticipi della 20a giornata di serie A. Nella prima frazione della gara del Franchi, sono i viola a farsi più pericolosi: la formazione di Pioli è ordinata, chiude gli spazi, toglie possibilità di manovra a Borja Valero e riparte rapida in contropiede. Chiesa (inserito dall'Uefa tra i 50 giovani da tenere d'occhio nel 2018) è pimpante, Simeone costringe Ranocchia e Skriniar agli straordinari, ma Handanovic non corre particolari pericoli. Alla ripresa, Chiesa sfiora subito il gol dalla distanza ma pochi istanti dopo è Icardi a non perdonare spedendo in fondo al sacco una corta ribattuta di Sportiello su un suo stesso tiro. La Fiorentina reagisce allo 0-1 e va vicinissima al pari con Veretout, ancora Chiesa e Babacar, nel finale quindi arriva il pari di Simeone.

Tra Chievo e Udinese succede tutto nel primo tempo, ma sono dei clivensi i rammarichi maggiori. La squadra di Maran passa in vantaggio dopo 9′ con una gran giocata di Radovanovic, su imbeccata di Cacciatore. Meriterebbe di chiudere la frazione sul 2-0, ma è il Var a negargli la gioia: Birsa pesca benissimo ancora Cacciatore, che fulmina Bizzarri, ma dopo oltre 90 secondi d'attesa l'arbitro decide di annullare per presunto fuorigioco. Prima dell'intervallo, quindi, Tomovic si complica la vita spedendo alle spalle di Sorrentino un cross senza pretese di Pezzella. Nella ripresa le occasioni migliori capitano ai friulani con Jankto e Lasagna ma i veneti evitano la beffa.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Fiorentina-Inter.

Bonus e malus.

GOL: Simeone, Icardi

GOL SUBITI: Sportiello (-1), Handanovic (-1)

AMMONITI: Astori, Veretout, Borja Valero, Ranocchia

Chievo-Udinese.

Bonus e maluse.

GOL: Radovanovic

AUTOGOL: Tomovic (-3)

GOL SUBITI: Sorrentino (-1), Bizzarri (-1)

ASSIST: Cacciatore

AMMONITI: Barak