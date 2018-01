Una formazione reduce da quattro sconfitte e un pareggio, contro una delle squadre più in forma del campionato. La prima giornata del girone di ritorno, regala subito la sfida del Bentegodi tra Chievo e Udinese. Di fronte ai friulani di Oddo (capace di vincere le ultime cinque gare), Maran va a caccia di una vittoria scaccia-crisi e cambia qualcosa rispetto all'ultimo match di Benevento. La novità più importante è in difesa, dove c'è dal primo minuto l'esordiente Bani. In attacco spazio a Pucciarelli e Stepinski. Inglese è in tribuna e (forse) pronto a lasciare Verona. Dall'altra parte Oddo schiera Nuytinck in difesa, Pezzella al posto di Ali Adnan e davanti la coppia De Paul-Lasagna.

Un autogol ferma Maran.

Il Chievo parte all'attacco e aggredisce l'avversario. L'undici di Maran confezione la prima palla gol dopo soli tre minuti: colpo di testa ravvicinato di Stepinski e miracolo di Bizzarri. L'Udinese soffre e va sotto poco dopo. A sbloccare il match ci pensa Radovanovic che, dal limite dell'area, inventa un esterno sinistro che va ad infilarsi all'incrocio. Gol fantastico che esalta i gialloblu, capaci di raddoppiare al 15esimo con un colpo di testa di Cacciatore: annullato però dal Var, per presunta posizione di fuorigioco dello stesso difensore.

Nonostante la rete annullata, il Chievo domina e va vicino al gol al 34esimo ancora con Radovanovic. Nel momento migliore della formazione veronese, arriva però il pareggio friulano: uno sfortunato autogol di Tomovic, dopo un traversone dalla sinistra di Pezzella. Si va al riposo con la squadra di casa che impreca per aver gettato al vento un buon primo tempo.

Ripresa senza emozioni.

L'Udinese rientra in campo per il secondo tempo con un altro atteggiamento. I friulani si rendono pericolosi al decimo con Widmer e successivamente anche con due tiri da fuori di Samir e Pezzella. La prima sostituzione è quella di Maran: fuori Stepinski e Pucciarelli, dentro Pellissier e Garritano. Oddo replica con l'uscita di De Paul e l'ingresso di Perica. Rispetto al primo tempo, le emozioni scarseggiano e le due squadre sembrano accontentarsi.

All'83esimo sussulto friulano: lancio in profondità per Lasagna, che entra in area ma si fa fermare dall'intervento provvidenziale di Tomovic. L'ultima fotografia del Bentegodi è la punizione di Birsa che Bizzarri disinnesca senza problemi. A Verona termina 1 a 1: un punto che frena l'emorragia in casa gialloblu e che invece allunga la serie positiva dei bianconeri. Chievo e Udinese torneranno in campo dopo la sosta, il 21 gennaio, contro Lazio e Spal.